Több mint 1000 bringás hódítja meg idén a Börzsönyt - Szeptember 27-én jön a 7. BörzsönyRing és a Családi Ipolykör

Szeptember utolsó szombatján újra várják a kerékpározás rajongóit a BörzsönyRing Kerékpáros teljesítménytúrára, valamint a Családi Ipolykörre.

2025. szeptember 18. 12:37

Idén immár hetedik alkalommal rendezik meg az ország egyik legnépszerűbb kerékpáros teljesítménytúráját, a BörzsönyRing-et. A rajt Szobon lesz,a megszokott helyszíntől nem messze, a Luczenbacher kastély udvaráról, amit a nagy érdeklődésre tekintettel két lépcsőben indítanak.

Idén már több, mint 1000 jelentkező regisztrált a versenyre.

A kerékpártúra útvonalát táblák és festések jelölik, a biztonságot polgárőrök, mentők és szervizautó segítik.. A résztvevőknek minden szakaszon a KRESZ szabályait kell betartaniuk.

A nevezés ezúttal is ingyenes, a szervezők pedig a hagyományokhoz híven több frissítőponttal is készülnek, ahol pogácsát, csokoládét, izotóniás italokat, zsítos kenyeret, nápolyit vehetnek magukhoz a résztvevők.

A táv most is kereken 90 km, 723 méteres szintemelkedéssel.A kerékpártúra festői tájakon halad, érintve Királyrét erdős hegyeit, a Závoz-nyereg panorámás gerincét, a Vámosmikola környéki dombságot, valamint az Ipolydamásd festői folyóparti vidékét.

A családoknak a 30 km-es Családi Ipolykör kínál lehetőséget a részvételre, idén már 300 jelentkezővel.

A kerékpártúra Magyarország, valamint Szlovákia Ipoly-partján halad, elsősorban forgalomtól elzárt területeken és jól kijelölt kerékpárúton. Az útvonal során a résztvevők gyönyörködhetnek az Ipoly folyó, a Burda-hegység, a Börzsöny, a Dunakanyar és a Duna látványában. Emellett a túra Nemzeti Parkokat és Natura 2000-es területeket is érint, így különleges élményt kínál a természet- és kerékpár kedvelők számára.

A túrát várhatóan másfél, két óra alatt kényelmesen tudják teljesíteni az indulók. Az idei évben is Szalkán a tájházban lesz a pihenő kialakítva a családoknak.

Érdemes tudni, hogy mindkét táv szerepel az 5próba rendszerben is

A rendezvény fővédnökei Vitályos Eszter és Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselők.

Gondola