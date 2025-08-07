A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott Bulgáriában

2025. augusztus 7. 07:36

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, szerdai felvonásán.

Igazán nagy helyzet nem sok volt a mérkőzésen, a hazaiak egy kapufáig jutottak, míg a magyar bajnok találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A visszavágót jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

Jól kezdett a Ferencváros, irányította a játékot, de az első tíz percben nem volt nagy helyzete. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a küzdelem és már a bolgár bajnok is vezetett ígéretes támadásokat.

Mégis ebben a periódusban került majdnem előnybe a magyar csapat, mert a rivális kapusa rosszul jött ki egy felfejelt labdára, melyet éppen Joseph-hez öklözött, csakhogy a francia csatár gólját - a videobíró segítségével - les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Az első félidő második felében ismét az FTC kontrollálta a mérkőzést, sokkal többet birtokolta a labdát, kapura lövési kísérlete is több volt, azonban a Ludogorec járt közelebb a gólhoz, mert nem sokkal a szünet előtt Erick Marcus legalább 35 méterről ívelt kapura, a labda átszállt a századik nemzetközi kupameccsét játszó Dibusz felett, akit aztán a keresztléc segített ki.

A második játékrészre sokkal lendületesebb és támadóbb szellemű futballal rukkolt elő a hazai együttes, egy ízben Szalai Gábor az utolsó pillanatban mentett a betörő Caio Vidal elől.

A térfélcserét követően váratlanul sok technikai és taktikai hiba jellemezte a Ferencvárost, ennek nyomán például többször is tisztán lőhettek a bolgárok 18-20 méterről, de ezek a próbálkozások elkerülték a kaput.

Az idő múlásával egyre kevesebb kockázatot vállaltak a felek, így a kapuk elvétve forogtak veszélyben, csak egy-egy távoli kísérlettel próbálkoztak a játékosok. A cserék sem adtak új lendületet a meccsnek, amely csak az utolsó percekben élénkült meg: ekkor Gruber lövését védte a bolgárok kapusa, majd Gartenmann fejese kerülte el centikkel a jobb alsó sarkot, így a párharc első felvonásán nem született gól.

"Az első félidőben több lehetőségünk is volt arra, hogy megszerezzük a vezetést, de a lényeg, hogy előre tudtunk lépni az előző összecsapáshoz képest, mert stabilak voltunk, ebből lehet építkezni" - értékelt a Nemzeti Sportrádiónak a lefújás után Tóth Alex.

A középpályás szerint a visszavágón is a hátsó stabilitás megtartása lesz a kulcs, elöl pedig "gólt kell szerezni a továbbjutáshoz".

"Örülni kell a 0-0-nak, mert így tiszta lappal várjuk a visszavágót, a továbbjutás pedig nálunk fog eldőlni" - tette hozzá a hajrában becserélt Gruber Zsombor.

MTI