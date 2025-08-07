Bakondi György: az EU bírósága migrációpárti döntést hozott

2025. augusztus 7. 08:37

Az Európai Unió Bírósága migrációpárti döntést hozott. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 Mokka című műsorában csütörtök reggel.

Bakondi György elmondta: a bíróság döntése szerint nem lehet visszaküldeni az illegális migránsokat olyan országba, ahol bármely kisebbség jogai veszélyben vannak. Ez azonban szinte minden EU-n kívüli, migránsokat kibocsátó országra illik valamilyen formában, így gyakorlatilag nem lehet kitoloncolni ezeket az embereket - mutatott rá.

Az ENSZ egyezménye szerint akit vallási, faji vagy politikai okból üldöznek a hazájában, menedékre jogosult a legközelebbi biztonságos országban. 2015 óta a migránsokat "kitanítják", hogy ők is menekültek, aztán embercsempészbandák segítéségével eljutnak a zöldhatárra, irataikat eldobálják, így nemcsak személyazonosságuk, de még a hazájuk is kideríthetetlen, ezért visszaküldeni se lehet őket. Illegálisan maradnak a fogadó országban és sokszor bűnözésből élnek. Ennek a súlyos következményeit a közbiztonságra jól látni Nyugat-Európában - magyarázta Bakondi György.

Miután a nyugat-európai lakosság mindezt kezdi megelégelni, és ennek politikai következményei is vannak a választásokon, az érintett nemzetállamok próbálnak erőfeszítéseket tenni az illegális migráció megfékezésére. De az unió központi szervei, hol a bizottság, hol a bíróság, akadályozzák ezeket a tagállami törekvéseket, most éppen az uniós bíróság - jegyezte meg a miniszterelnök főtanácsadója.

Hozzátette, a migrációs paktum is rendkívül hátrányos Magyarország számára, ezért nem is hajtja végre. De már az uniós tagállamok nagy többsége sem ért egyet a végrehajthatatlan és az európai emberek érdekeivel ellentétes paktummal, így előbb-utóbb napirendre kerülhet annak felülvizsgálata - mondta Bakondi György.

MTI