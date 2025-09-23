A Gyöngyösön született Reisz Pál atyára rontott rá a szélsőség
2025. szeptember 23. 22:40
Sajtójelentések szerint kedd délután bohócnak - zebrának - öltözött szélsőségesek hatoltak be a pesti Ferenciek terén álló templomba. Később Bibliával a kezében kijött az ajtón Reisz Pál atya, és a tüntetésre utalva közölte az ott lévőkkel, hogy ez nem oda való. Egy provokátor megróbálta ingerültté tenni az atyát, de ő türelmesen válaszolt a buta kérdésekre.
Kép: facebook
