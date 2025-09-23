Sajdik Ferencet saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium
2025. szeptember 23. 20:05
Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti - közölte a tárca kedden az MTI-vel.
Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, karikaturista, Pom Pom és Gombóc Artúr megformálója, a nemzet művésze, életének kilencvenhatodik évében hunyt el vasárnap.
Mint felidézték, Sajdik Ferenc több mint 300 könyvhöz - különösen ifjúsági és tankönyvekhez - készített illusztrációt, képei generációk szívéhez nőttek. Karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség. Igazán népszerűvé a rajzfilm tette. Csukás István meseíróval olyan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy az esendő, csokizabáló madár, Gombóc Artúr.
Sajdik Ferenc munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép magyar könyv grafikai díjjal, 1988-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat kapott.
2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki azonnal felismerhető, egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendő, összetéveszthetetlen karakterű figuráiért, portréiért, nagy sikerű, mára legendává vált rajzfilmjeiért és könyvillusztrációiért, páratlan életművéért.
Az alkotó 2014-ben Hazám-díjban, 2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült. 2018-ban Dunakeszi díszpolgára lett, 2023-ban a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. 2025-ben Libri szerzői életműdíjjal ismerték el munkásságát gyerekirodalom kategóriában.
MTI
