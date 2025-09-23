Fel kell jelenteni Semjén Zsoltot! Ja, hogy nincs a feljelentéshez bizonyítéka senkinek, vagy bármiféle ténybeli alapja a vádnak?

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet politikai elemzője szerint újabb lejáratókampány zajlik a közéletben, amelyben kormánypárti politikusokat próbálnak bemocskolni alaptalan vádakkal. A Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Fel kell jelenteni Semjén Zsoltot! Ja, hogy nincs a feljelentéshez bizonyítéka senkinek, vagy bármiféle ténybeli alapja a vádnak?” – majd hozzátette, ez szerinte a „szokásos kommunista tempó”.

2025. szeptember 23. 09:43

A befeketítés kommunista módszere

Az elemző állítása szerint a módszer lényege az, hogy először utalgatnak valakire, majd amikor az érintett kikéri magának, azzal vádolják, hogy bűnös, hiszen védekezik. Ezt a „sunyi módszert” szerinte Majka és követői is alkalmazták korábban a „Bindzsisztán-sztoriban”. Pálfalvi egy képi mellékletre is hivatkozott, amely szerinte a felépített rágalomhadjárat egyik korábbi pillanatát mutatja.

Bejegyzésében hangsúlyozta: az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a rágalmazás és a becsületsértés pedig törvénytelen. Véleménye szerint az ellenzék azonban ezzel nem törődik, és a „befeketítés kommunista módszerét” alkalmazza. Példaként említette, hogy most éppen „Lázár a rendőrgyilkos, Semjén a pedofil” – ezek azok a történetek, amelyeket szerinte építgetnek.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalásában erőteljesen visszautasította azokat a gyalázatos vádakat, amelyek az elmúlt napokban ellene megfogalmazódtak. A KDNP elnöke világossá tette: „Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub vád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”

Az ellenzék taktikusan ügyel arra, hogy jogilag ne lehessen őket felelősségre vonni

Pálfalvi úgy látja, hogy a lejáratókampány alapja össze nem tartozó részinformációk, álhírek és sejtetések összefűzése, amelyekből „aljas és hamis következtetéseket” vonnak le. Úgy véli, ha az ellenzéknek hatalmában állna, és nem ellenzékben lenne, akkor „újra lenne padlássöprés, Andrássy út 60. és megannyi önkény, intézményesített merénylet”.

Az elemző szerint az ellenzék taktikusan ügyel arra, hogy jogilag ne lehessen őket felelősségre vonni. A törvény szövege alapján ugyanis csak akkor valósul meg a rágalmazás bűncselekménye, ha a vádak közvetlenül és konkrétan hangzanak el. Ezt kerülik el a burkolt utalásokkal, amelyekből viszont a közönség így is pontosan „érti”, kiről van szó.

Pálfalvi a „macskás fadísz” ügyét is példaként hozta fel, amely szerinte szintén a sunyi módszerek közé tartozott.

Bejegyzése végén hangsúlyozta: „Legyinteni kevés.” Álláspontja szerint ha alaptalan vádaskodás történik, és az már a becsületsértés határát súrolja, feljelentést kell tenni. „Legalább annyit mondjon ki a bíróság, hogy a törvény azokra is vonatkozik, akik tudatlanul, felheccelve epét hánynak, mert attól 'jó' nekik” – zárta írását.

Gondola