„Fegyverek közt hallgatnak a törvények” (Cicero)

Mi a közös Donald Trump amerikai elnökjelölt, Andrej Babiš cseh miniszterelnök-jelölt és Charlie Kirk hitszónok-politikai aktivista ellen elkövetett támadásokban? Az, hogy mindegyiket fanatizált baloldali-liberális emberek hajtották végre. Ennek keretében érdemes vizsgálnunk a magyar ellenzékben is egyre inkább elharapózó erőszakos cselekményeket, felhívásokat, bujtogatást.

2025. szeptember 23. 17:04

Ruszin-Szendi Romulusz , az állítólag súlyos visszaélések miatt kirúgott volt vezérkari főnök a zsebébe rejtett fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon, ahol többek közt arról is beszélt, hogy „viszket a tenyere”. A célzás – értik, ugye? – nehezen félreérthető. Egy aktív politikus civilek közé, idősek közé, potenciálisan nők és gyerekek közé megy fegyverrel az oldalán, csak hogy „fasza gyereknek” tűnjön (az effajta pótcselekvések pszichológiájába most inkább ne menjünk bele). Nem mellékesen ez a tényállás – ha sikerül bizonyítani – egyértelműen bűncselekménynek számít. (Főnökével ellentétben a mi hős Romuluszunknak nincs egy Webere, aki az Európai Parlamentben mindig megvédené az ülepét).

Emellett szinte eltörpül, hogy ugyanez az alak rendszeresen lökdös újságírókat, ami önmagában is a demokratikus közbeszéd normáinak súlyos megsértése (főnöke, Magyar Péter bántalmazó kapcsolata a magyar sajtóval szintén közismert). De nem ez volt az egyetlen botrányos eset a közelmúltban az egyre erőszakosabb baloldal háza táján. A kutyapárti Jánosi Gergely (amely párt egyébiránt az én szememben már régen elvesztette viccpárt jellegét) a Facebookon örömködött Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer (a békés párbeszéd elkötelezett híve) tragikus meggyilkolásán. A mások sértegetésében és lejáratásában mindig készséges Tordai Bence az égő Országházat ábrázoló molinó előtt posztolt.

A jobboldal hagyományos kötcsei évadnyitó rendezvénye (polgári piknik) közelében szintén erőszakos jelenetek alakultak ki, amint a Tisza párt szimpatizánsai megjelentek. Az Országházban – a magyar demokrácia szentélyében – bármilyen bizonyíték vagy hiteles forrás nélkül példátlan és aljas rágalmak hangzottak el a kormány tagjaival szemben.

A fentiekből is látszik, hogy itt nem elszigetelt eseményekről, hanem a demokratikus közélet és közbeszéd szervezett radikalizálásáról, a fizikai és verbális erőszak irányába mozdításáról van szó.

Éppen úgy, ahogy Amerikában is történt (Donald Trump és Charlie Kirk elleni merényletek). Ahogy Thomas Massie amerikai republikánus politikus mondta: „A baloldali ideológia alapvetően az egyének elleni erőszakon nyugszik. A baloldaliaknak azért van szüksége az államhatalom megszerzésére, hogy irányítsák az emberi viselkedést, és újraosszák a magántulajdont.” A politikai képlet annyira nyilvánvaló és világos, hogy további magyarázatot talán nem is igényelne. Annál inkább, hogy milyen reakciókat lehet és érdemes adni minderre.

Közhely, ugyanakkor a történelem vastörvénye, hogy az erőszak erőszakot szül. Hogy csak a fenti példáknál maradjunk: a Babiš volt cseh miniszterelnök elleni támadást hatalmas migrációellenes tüntetések követték, amelyek szintén erőszakig (gyújtogatások, rendőrök megtámadása) fajultak. A Charlie Kirk LMBTQ-szimpatizáns gyilkosa által felkorbácsolt indulatokat a vértanú-influenszer feleségének kellett csitítani, aki evangéliumi alapon megbocsátott az elkövetőnek. A történelmet azonban nehéz megállítani.

Az erőszakos figurák és politikai csoportok helyében én nem lennék túl nyugodt, a politikai és – jó esetben – jogi visszacsapások ilyenkor ritkán maradnak el.

Ugyanakkor óva intenék mindenkit attól, hogy a felkorbácsolt indulatokat és az erőszak-spirált tovább gerjesszük. Ahogy Babits Mihály is megírta gyönyörű esszéjében , modern „írástudóként” minden árulás közepette is az a felelősségünk, hogy a csillagokra mutassunk. Ez a jelen esetben szerintem a következőt jelenti:

a nyugodt erő felmutatása, a békés fejlődést kívánó társadalmi erők (úgy is, mint többség) összefogása, a bátor szókimondás és kiállás mellett kell letenni a voksunkat.

Október 23-án, a történelmi jelentőségű Békemeneten én az ukrajnai béke mellett ezért is fogok tüntetni.

Békés János

