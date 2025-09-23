Az Otthon Start programmal újabb rekord dőlhet meg idén az ingatlanpiacon
2025. szeptember 23. 18:36
Az Otthon Start Program a korábbi hetekben-hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre pedig az eladókat is aktivizálta az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, és a jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi tíz évben csak kétszer volt példa.
Az ingatlanhirdetési portál MTI-nek küldött keddi elemzése szerint szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. Havi összevetésben augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott lakóingatlan-hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg.
Az eladásra frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalékos, a többi településtípus esetében pedig 90 százalékos.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének értékelése szerint az Otthon Start Program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható.
A piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a friss tulajdonosi hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Közben az ingatlanközvetítői aktivitás 5-17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.
Hozzátette: a kínálat bővülésére már vártak a vevők, az ingatlan.com elemzéseiből kiderült: a kereslet élénkülése miatt az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik.
Sok eladó az Otthon Start Program indulásáig várt a piacra lépéssel. Így több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is.
MTI
Címkék:
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Mi a közös Donald Trump amerikai elnökjelölt, Andrej Babiš cseh miniszterelnök-jelölt és Charlie Kirk hitszónok-politikai aktivista ellen elkövetett támadásokban? Az, hogy mindegyiket fanatizált baloldali-liberális emberek hajtották végre. Ennek keretében érdemes vizsgálnunk a magyar ellenzékben is egyre inkább elharapózó erőszakos cselekményeket, felhívásokat, bujtogatást.
-
-
Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet politikai elemzője szerint újabb lejáratókampány zajlik a közéletben, amelyben kormánypárti politikusokat próbálnak bemocskolni alaptalan vádakkal. A Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Fel kell jelenteni Semjén Zsoltot! Ja, hogy nincs a feljelentéshez bizonyítéka senkinek, vagy bármiféle ténybeli alapja a vádnak?” – majd hozzátette, ez szerinte a „szokásos kommunista tempó”.