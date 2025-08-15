A Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei Búzaösszeöntő Ünnepsége

Megtartották a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei Búzaösszeöntő Ünnepségét pénteken Edelényben. Az eseményen Kövér László, az Országgyűlés elnöke kiemelte: az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik.
Az emberiség történetében a búza mintegy tízezer éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint ezer éve az élet megújuló forrása - hangsúlyozta Kövér László, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt ezredévben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőfölddé a szülőföldet.
Áldozatos munkájukkal a gazdák évről évre, jó és rossz időben egyaránt megújítják azt "az életszerződést, amely a magyarságot a Kárpát-medencéhez köti"
- mutatott rá. Megjegyezte, az abból fakadó életerőre ma is nagy szükség van, mert "Európa politikai égboltján sötét felhők gyülekeznek", napjainkban az Európai Unió (EU) és általa Európa "toporog a maga megaláztatásának küszöbén".
A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban részt vevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat.
A pénteki eseményen a résztvevők egy dézsába jelképesen összeöntötték az anyaországi, a külhoni és a diaszpóra magyarságának összetartozását jelképező búzát.
