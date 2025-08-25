A Neumann János Egyetem csapata képviseli Magyarországot a Bridgestone World Solar Challenge versenyen

2025. augusztus 25. 05:03

Elstartolt a Bridgestone World Solar Challenge napenergiás autóverseny Ausztráliában, amelyen Magyarországot a Neumann János Egyetem Neumann Solar csapata képviseli - közölte az intézmény vasárnap az MTI-vel.

A közleményben hangsúlyozták: a nemzetközi mezőnyben a kecskeméti egyetem hallgatóiból álló csapat a legmagasabb szintű mérnöki tudással és elhivatottsággal bizonyítja, hogy a fenntartható közlekedés jövője magyar innovációval is formálható.

A szombati időmérőn a magyarok a negyedik helyet szerezték meg, így a nemzetközi élmezőnyből rajtolhattak vasárnap Darwinban. A közleményben idézték Kun Krisztiánt, a csapat vezetőjét, aki arról beszélt: céljuk megmutatni mire képes a magyar mérnöki tudás és kitartás.

A Neumann Solar a Bridgestone fenntarthatósági törekvéseinek megfelelően ENLITEN technológiával készült, részben újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumikon fut.

A következő napokban a Neumann Solar csapata több mint 3000 kilométert teljesít majd az ausztrál sivatagon keresztül Adelaide városáig, bizonyítva állóképességét, tudását és elhivatottságát - áll a közleményben.

mt