Élő adásban Szoboszlairól - "Ezt neked, te liverpooli köcsög!”

Szerző: gondola

2025. november 17. 13:05

Vasárnap sokkolódott a Puskás Aréna, amikor a magyar–ír vb-selejtező 96. percében Troy Parrott harmadszor is betalált, amivel az írek 3–2-re legyőzték a kétszer is vezetést szerző magyar válogatottat. A találat egyben azt is jelentette, hogy Írország jut a márciusi pótselejtezőre, míg Szoboszlai Dominikék – egészen az utolsó pillanatig kedvező helyzetük ellenére – lemaradnak róla - olvasható a Mandineren.

Míg Budapesten megrázta a közönséget a fordulat, az írek nemcsak kitörő örömmel ünnepeltek, de az ír közszolgálati televízió stúdiójában egy sportszerűtlen jelenet is lezajlott. Egy felvétel tanúsága szerint az RTE szakértője, a korábbi Premier League-játékos Kevin Doyle önfeledten futkosott a stúdióban, majd a meccset közvetítő monitor felé fordulva Szoboszlai Dominikra mutogatott, és trágárul megjegyzte: "Ezt neked, te liverpooli köcsög!”

A Mandiner cikket kitér arra is, hogy a videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és több brit lap – köztük a The Mirror és a Liverpool Echo – is beszámolt a történtekről, értetlenségüknek adva hangot. A 62-szeres ír válogatott csatár 2017-ben vonult vissza, pályafutása során többek között a Wolverhamptonban, a Readingben és a Crystal Palace-ban is szerepelt. Kijelentése komoly felháborodást váltott ki, a közösségi médiában sokan kritizálták, az ír közszolgálati csatorna azonban egyelőre nem reagált az ügyre.