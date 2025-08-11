A donyecki Lunacsarszke elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

2025. augusztus 11. 18:04

Elfoglalta az orosz hadsereg Lunacsarszke települést a donyecki régióban, miközben több mint 300 repülőgép típusú ukrán drónt semmisített meg, közülük kilencet Moszkva körzetében - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat gyártó és tároló létesítményeket, valamint több lőszerraktárt, húsz páncélozott harcjárművet, amerikai HIMARS sorozatvetők hét rakétáját, továbbá 312 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztikai szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 39 500 katonai járművet veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Tulában egy polgári üzemet ért találat következtében két ember életét vesztette, három pedig megsebesült, a Nyizsnyij Novgorod régiójához tartozó Arzamaszból pedig egy halottról és két sebesültről érkezett jelentés.

mti