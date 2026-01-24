A restaurált Szent Jobb-kegykép hazatért Nagyváradra

Szerző: MTI

2026. január 24. 09:07

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Bihar megyei Szentjobb község ereklyéjét, a Mária Terézia kézjegyével és ajándékozó okiratával ellátott Szent Jobb-kegyképet 2025 elején vitték el restaurálás céljából az OSZK szakemberei.

Ünnepélyesen átadták pénteken Nagyváradon az Országos Széchenyi Könyvtárban restaurált Szent Jobb-ereklye selyemfestményt. A műkincset és a restaurálási folyamatot a magyar kultúra napja alkalmából a nagyközönségnek is bemutatták.

A nagyváradi római katolikus püspöki palotában tartott ünnepi alkalmon

Böcskei László megyéspüspök és Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója írta alá

a restaurált kegykép átvételéről szóló dokumentumot.

A Szent Jobb-kegyképet

a királynő készíttette arra a selyem lepelre, mely Szent István király jobbkezét védte,

amikor Raguzából hazahozták Magyarországra. Az uralkodónő autográf ereklyeigazoló és adományozó irata is hozzá tartozik.

A Szent Jobb-rajz a pannonhalmi főapát tulajdonából, a 18. század végén került a szentjobbi római katolikus közösséghez, ahol

érintéses ereklyeként

tisztelik. A műtárgy a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egyházművészeti gyűjteményének része.

Böcskei László megyéspüspök köszöntőjében felidézte, hogy a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 2024-ben kötött együttműködési megállapodást az OSZK-val, melynek egyik főtétele a selyemfestmény restaurálása volt.

A megállapodás arra is kitért, hogy a nemzeti könyvtár szakemberei

digitalizálják Schlauch Lőrinc (1824-1902) egykori váradi püspöknek az OSZK gyűjteményében fellelhető írásait

és átadja a püspökségnek. A püspök reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódik az együttműködés.

Közölte, hogy a Szent Jobb-kegyképnek történelmi jelentősége mellett szakrális jellege is van, hiszen az erényes élet, a kitartás, a megmaradás, az áldozatvállalás fontosságára emlékezteti a híveket.

Közkincsről van szó, melynek restaurálásával gazdagodik a váradi egyházmegye - mondta a püspök, és megköszönte az OSZK szakembereinek a segítséget. "Közösen kell őrizzük ezeket az értékes drachmákat, értékes kincseket, amelyek

múltról szólnak a jelenben azért, hogy jövő is legyen" - fogalmazott.

Lakatos Attila történész, az egyházművészeti gyűjtemény vezetője az OSZK-val való együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott, hogy az egyházmegye gyűjteménye csonkaságában is gazdag, és nagy kihívás számukra az itt őrzött értékek megfelelő ütemben történő restaurálása.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója kifejtette:

Nagyvárad a magyar kultúra megőrzésének egyik fellegvára,

a püspökség és a nemzeti könyvtár küldetése pedig szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ez a magyar nemzeti kultúra értékeinek a megőrzése, gondozása és továbbadása - mondta.

"Az Országos Széchenyi Könyvtár pedig nem csupán Magyarország nemzeti könyvtára, hanem

minden magyar nemzeti könyvtára, éljenek ezek a magyarok határainkon belül vagy kívül"

- jelentette ki Rózsa Dávid. Hozzátette, szakértőik ott segítenek az értékmentésben, ahol csak tudnak.

Felidézte, hogy az ereklye 2025 elején érkezett meg az OSZK-ba, ahol tíz hónapig tartó restaurálás vette kezdetét. A restaurált kegykép 2025 novemberében érkezett vissza Nagyváradra.

Közölte: bár az ereklye hamarabb visszatért, nem érkeztek üres kézzel, a magyar kultúra napja alkalmából Kölcsey Ferenc Himnuszának nemes másolatát, valamint az OSZK-ban őrzött 37 Corvina egyikének,

a Philostratus Corvinának különleges kivitelezésű díszmásolatát hozták

ajándékba az egyházmegye gyűjteményének. A főigazgató a Kulturális és Innovációs Minisztérium által készíttetett, a nemzeti összetartozást jelképező szalagok néhány darabját is átadta.

Böcskei László püspök közölte, hogy az egyházmegye közössége méltóképpen megőrzi ezeket, és igyekeznek azt képviselni, amit jelképeznek.

Elmondta, hogy az egykori szentjobbi zarándokhelyhez kötődő ereklyék közül pár éve

a Madonna ikont is restaurálták.

Arról is beszámolt, hogy a templomban és az egykori apátsági épületben is restaurálási munkálatok folynak. A templomot idén megnyitnák, és azt szeretnék, ha az egykori zarándokhely visszakapná régi státusát.

Az ünnepi eseményen Tóth Zsuzsanna, az OSZK főrestaurátora mutatta be az ereklyét és a restaurálás folyamatát a nagyváradi közönségnek.