Labdarúgó NB I - Győzelemmel rajtolt Kisvárdán az MTK új vezetőedzője

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 24. 18:04

Ürességtől tátongó lelátók előtt az MTK Budapest 3-2-re nyert a Kisvárda otthonában a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi csapat ezzel megszakította öt kör óta tartó nyeretlenségi sorozatát és idegenben augusztus 30-a után először gyűjtötte be a három pontot.

Fizz Liga, 19. forduló:

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 2-3 (1-1)

Kisvárda, v.: Rúsz

gólszerzők: Bíró (28.), Szőr (78.), illetve Molnár Á. (10., 74., a másodikat 11-esből), Lippai (82., öngól)

sárga lap: Popoola (72.)

Kisvárda Master Good: Popovic - Nagy K. (Lippai, 75.), Jovicic, Oláh, Chlumecky - Melnyik (Popoola, 58), Szőr - Cipetic (Matanovic, 58.), Bíró, Mesanovic (Novothny, a szünetben) - Jordanov (Pintér, 75.)

MTK Budapest: Hegyi - Varju, Beriasvili, Szépe, Vitályos - Horváth A., Németh H. (Armalas, 85.) - Kerezsi (Kata, 63.), Átrok (Jurek, 63.), Molnár Á. (Kovács P., 90.) - Polievka (Németh K., 63.)

Sokkal jobban, élesebben kezdte a találkozót az MTK, amely egy gyors kontra végén korán megszerezte a vezetést. A gólszerző Molnár Ádin - aki hetedszer volt eredményes a mostani idényben - két perccel később majdnem megduplázta csapata előnyét, de ezt az ellentámadást végül hatástalanította a hazai védelem, Nagy Krisztián a gólvonalról tisztázott. A fővárosiak már saját térfelén letámadták a Kisvárdát, amely csak a félidő derekán tudott kijönni a szorításból.

Ezután több szögletet is elvégezhettek a házigazdák, majd egy beívelést követően Mesanovic fejese után a keresztlécről kipattanva Bíró elé került a labda, aki közvetlen közelről kiegyenlített. Az első félidő utolsó harmadában mindkét oldalon rengeteg volt a technikai hiba, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben.

A második játékrész elején Chlumecky nyolcméteres lövését bravúrral védte Hegyi, de aztán hasonló mederben zajlott a játék, mint az első félidő végén. A 63. percben hármat is cserélt Pinezits Máté, a vendégek vezetőedzője, s ezzel megélénkült az MTK támadójátéka. A beállók közül a rutinos Németh Krisztián rögtön helyzetbe került, később Jurek távolról veszélyeztetett, tíz perc elteltével pedig Kata büntetőt harcolt ki - Popoola rántotta le a 16-oson belül. A 11-est Molnár Ádin értékesítette magabiztosan.

A hazaiak gyorsan reagáltak, néhány perc múlva egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani a vendégek védelme, Szőr elé került a labda, aki nyolc méterről nem hibázott. A gólváltásnak ezzel azonban még nem volt vége, újabb pár perc elteltével Lippai öngóljával már ismét a fővárosiaknál volt az előny, a hazai csere Molnár Ádin elől akart menteni, sikertelenül.

Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadott a Kisvárda, de harmadszor már nem tudott egyenlíteni.

Lehet, hogy ez a vereség is okozója lesz annak, hogy Kisvárdán ürességtől tátongó lelátók előtt kell elsőosztályúnak mondott futballmérkőzéseken erőlködni az agyonfizetett játékosoknak. Ha ennyire nem érdekli a várdaiakat a labdarúgás, akkor kérdéses: NB I-es csapatnak kell-e ott lennie. Vagy Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, Székesfehérváron kell első osztályúvá fejleszteni az ottani futballt.