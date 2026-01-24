Bajnai-garnitúra evez a Tiszában

Szerző: Gondola

Az a globalista kompánia, amely négy éve még Márki-Zay Péternek gazsulált, most a Tiszát vette célba - írja a sajtó. A ripost.hu adja közre, hogy egy szélsőséges pártvezető "a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként." A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista intézetnek.

Az összeálló bagázs jellemzője a görcsös Orbán-ellenesség.

Együtt erőlködnek Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnökkel, aki annak idején Londonban folytatott bizalmas megbeszélést - egy étteremben, s ott ezt egy hazafias turista videóra vette - Márki-Zayjal.