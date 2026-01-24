Milánó 2026 - Letette az esküt a magyar csapat a Sándor-palotában

Szerző: MTI

Letette az esküt szombaton a Sándor-palotában a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat. Sulyok Tamás köztársasági elnök az eseményen egyebek mellett elmondta, nincs kis csapat, csak magyar csapat van, és nem a létszám, sokkal inkább a minőség számít.

Leteszik esküjüket a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjai a Sándor-palotában 2026. január 24-én. MTI/Bruzák Noémi

Az eskü szövegét Heidum Bernadett és az olimpiai bajnok Burján Csaba korábbi rövid rövidpályás gyorskorcsolyázó mondta el az ünnepségen, melyen Gyulay Zsolt, aMagyar Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a milánói San Siro Stadionban

a nyitóünnepségen Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázók viszik majd amagyar zászlót.

Sulyok Tamás megtiszteltetésnek nevezte, hogy kiutazásuk előtt a Sándor-palotában fogadhatta a téli olimpiára kijutott sportolókat. Azt mondta, "A nyári ugyan népesebb csapat, de ne feledjék, nincs kis csapat, csak magyar csapat van. Nem a létszám, sokkal inkább a minőség számít", és megjegyezte, hogy a magyar sport családja mindig szívesen látott vendég a Sándor-palotában.

Az államfő felidézte, nemrég a Nemzeti Sportgálán

életműdíjat adott át az olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncos párnak,

majd ismét a sportolókhoz fordult: "most önök következnek".

"Februárban találkozunk a játékokon, ahol azon leszek, hogy a magyar sport ügyét a lehető legjobban és legmagasabban képviseljem. Magamra is elhivatott csapattagként tekintek" - fogalmazott Sulyok Tamás.

"Mi, magyarok otthon érezzük magunkat, ahol a sport jelen van. Tegyék otthonukká Olaszországot is.

Végezetül rendhagyó módon egy kéréssel fordulok önökhöz, legyenek egymás támaszai Olaszországban, egymást erősítve közösségként, csapatként" - mondta.

A magyar küldöttség 15 fős lesz, nagyobb, mint az előző alkalommal, ugyanis négy éve Pekingben 14 magyar sportoló szerzett kvótát, de végül csak tizenegyen indultak a versenyeken. A március 6-án rajtoló téli paralimpián nem lesz magyar sportoló.

Gyulay Zsolt MOB-elnök háláját fejezte ki a köztársasági elnöknek azt követően, hogy legutóbb, a pekingi téli játékok előtt a koronavírus-járvány miatt elmaradt az eskütétel. A sportvezető emlékeztetett rá, a magyarok eddig tíz érmet, köztük két aranyat nyertek az eddigi 24 téli játékokon.

"Egy sportoló nem érhet el többet, minthogy kijut az olimpiára és ott a legjobbját nyújtja. Küzdjetek Magyarországért, versenyezzetek sportemberhez méltóan" - zárta szavait Gyulay Zsolt.

Schmidt Ádám sportért felelősállamtitkár megtisztelőnek nevezte útnak indítani a magyar küldöttséget.

"Mindannyian tudjuk, hogy a téli ötkarikás versenyeken földrajzi adottságainkból is kifolyólag a versenytársainkhoz képest több hátráltató tényezővel és kihívással kell megküzdenünk, mint a nyári játékokon. Éppen ezért gondolom, hogy nemcsak az érmek vagy a pontszerző helyezések, hanem

már a kvalifikáció elérése is olyan eredmény, amelyért őszinte elismerés jár"

- fogalmazott Schmidt Ádám.

A sportvezető záró gondolatában azt kérte az olimpikonoktól, hogy merjenek nagyot álmodni, és legfontosabb célként önmaguk legyőzését tűzzék ki. Szerinte ha ez sikerül, akkor a versenyek végén egészen biztosan elégedetten térhetnek majd haza.

Az ünnepségen a 15 kvalifikációt szerzett sportoló közül négyen nem tudtak megjelenni: a rövidpályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun a Koreai Köztársaságban, a gyorskorcsolyázó Kim Minszok Japánban, Major Dominik rövidpályás gyorskorcsolyázó Kanadában készül, míg Tóth Zita alpesi síző az Európa-kupában versenyez.