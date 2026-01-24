Labdarúgó NB I - Az új szakmai vezérkarral sem tudott győzni az Újpest a Spartacus ellen
A Nyíregyháza az 52. perctől emberhátrányban futballozva 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel szombaton a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában, az esztendő első élvonalbeli bajnokiján. A lilák kispadján ott ült a Berlinből hazatérő Dárdai Pál sportigazgató is, ám az ő javaslatai sem hatottak a korábbi pályaedzője, Bódog Tamás által irányított Spartacus ellen.
Fizz Liga, 19. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 1-1 (1-1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző, v: Csonka
gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.)
piros lap: Katona B. (52.)
sárga lap: Temesvári (13.)
Nyíregyháza: Kovács D. - Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Kovács M., Katona B., Manner (Alaxai, 78.), Nagy D. (Tijani, a szünetben) - Kvasina, Edomwonyi (Toma, 52.)
Újpest: Banai - Bodnár (Gergényi, 74.), Nunes, Stronati, Fiola - Rasak (Brodic, 74.), Ljujic, Lacoux (Fenyő, 62.) - Matko, Tucic, Beridze (Krajcsovics, 74.)
A lila-fehér együttes kispadján
ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a december végén kinevezett Szélesi Zoltánnak.
Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe.
A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább
erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek,
de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is.
Fordulás után
hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza,
Katona ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később - videobírós ellenőrzést követően - visszavonta ezt az ítéletét és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen.