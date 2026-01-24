Labdarúgó NB I - Az új szakmai vezérkarral sem tudott győzni az Újpest a Spartacus ellen

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 24. 16:04

A Nyíregyháza az 52. perctől emberhátrányban futballozva 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel szombaton a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában, az esztendő első élvonalbeli bajnokiján. A lilák kispadján ott ült a Berlinből hazatérő Dárdai Pál sportigazgató is, ám az ő javaslatai sem hatottak a korábbi pályaedzője, Bódog Tamás által irányított Spartacus ellen.

Fizz Liga, 19. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 1-1 (1-1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző, v: Csonka

gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.)

piros lap: Katona B. (52.)

sárga lap: Temesvári (13.)

Nyíregyháza: Kovács D. - Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Kovács M., Katona B., Manner (Alaxai, 78.), Nagy D. (Tijani, a szünetben) - Kvasina, Edomwonyi (Toma, 52.)

Újpest: Banai - Bodnár (Gergényi, 74.), Nunes, Stronati, Fiola - Rasak (Brodic, 74.), Ljujic, Lacoux (Fenyő, 62.) - Matko, Tucic, Beridze (Krajcsovics, 74.)

A lila-fehér együttes kispadján

ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a december végén kinevezett Szélesi Zoltánnak.

Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe.

A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább

erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek,

de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is.

Fordulás után

hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza,

Katona ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később - videobírós ellenőrzést követően - visszavonta ezt az ítéletét és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen.