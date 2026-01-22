Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét

Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

Az Alter Bridge visszatér Európába, hogy egy 31 állomásos turné keretében mutassa be az év elején megjelent, azonos nevű Alter Bridge nagylemezét. A magyar rajongók az elsők közt hallhatják majd az új dalokat január 28-án, a Barba Negrában.

Több mint két évtizednyi közös zenélés után az Alter Bridge elismert rockerei nem mutatják lassulás jeleit. Az emlékezetes riffjeiről, fülbemászó énekdallamairól és gitárpárbajairól ismert Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall és Scott Philips alkotta kvartett világszerte hatalmas kritikai és rajongói elismerést szerzett magának. A zenekar ezt a tendenciát szeretné folytatni, a Napalm Records gondozásában érkező nyolcadik stúdióalbumával. Az Alter Bridge című lemez január 9-én jelent meg, a fizikai hanghordozók itt rendelhetők meg.

Az Alter Bridge anyag 12 teljesen új dalt tartalmaz, amelyek a zenekar legikonikusabb pillanatait is magukban hordozzák. Az olyan dalok, mint a Rue The Day, a Disregarded, vagy a Scales Are Falling bármelyik klasszikus mellett megállják a helyüket az Alter Bridge katalógusában. A Trust In Me című dalban Myles és Mark osztoznak az énekesi feladatokban, ahogy a Tested And Able-ben is. A Hang By A Thread az ígéretek szerint a koncertek egyik kedvencévé válik majd, hiszen a zenekar legnépszerűbb slágereireit idézi meg. Az albumot záró heroikus Slave To Master pedig a zenekar eddigi leghosszabb dala. A csapat régi munkatársával és producerével, Michael „Elvis” Baskette-tel dolgozott új lemezén, amely rögzítése két hónapig tartott a legendás kaliforniai 5150 stúdióban és Elvis floridai stúdiójában.