Vannak még határok?

Szerző: Békés János

2026. január 21. 15:06

Bár a rendszerváltás óta sok durva kampányt láttunk már, a sajtó munkatársai elleni fizikai atrocitások eddig „vörös vonalnak” számítottak. Magyar Péter színre lépésével ez is megváltozott.

Lássunk egy közel sem teljes összesítést arról, milyen inzultusokat szenvedtek el a jobboldali vagy független médiához köthető sajtómunkatársak eddig a Tisza párt politikusaitól és aktivistáitól.

Egy Kossuth téri tüntetés után Magyar Péter által is gerjesztett szabályos lincshangulat alakult ki egy élő tudósítás során, amelynek elszenvedője – az egyébként rendszeresen inzultált megafonos Bohár Dániel mellett – egy védtelen riporternő, Futó Boglárka volt.

Az M1 riportere, Császár Attila halálos fenyegetéseket is kapott és fizikailag megtámadták a – hagyományos évadnyitó polgári piknikkel párhuzamosan rendezett – kötcsei Tisza-eseményen. A helyzet odáig fajult, hogy egy másik civil is zaklatást szenvedett, mire a rendőrség lépett közbe. Az MTVA szerint az eset az újságírók elleni erőszak és megfélemlítés kirívó példája. Az OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) és egyéb szervezetek is vizsgálódnak az incidens kapcsán, ami nemzetközi aggályokat vet fel a sajtószabadság védelmével kapcsolatban.

Szintén Kötcsén még videó is készült arról, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz tiszás politikus egy riportert meglök egy elvileg nyilvános rendezvényen. A felvétel önmagáért beszél, de ha ez nem lenne elég, a rendőrség garázdaság miatt vádemelési javaslatot tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen. A döntést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság hozta meg, és az ügyet az ügyészségnek továbbították.

Szintén videón látható, ahogy Magyar Péter – állítása szerint nem is létező – testőrei a Somogy vármegyei Niklán az árokba löknek egy riportert és vele együtt egy hölgyet (majd a pártelnök azt hazudja, hogy valójában a riporter lökdöste a hölgyet, ezért kellett vele szemben „fellépni”).

Egy Kolozsvárról érkező újságíró élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért a Maros megyei „kampánytáboraikba” több sajtóorgánumot sem engedtek be, vagy kitiltották őket – ahogy számos magyarországi rendezvényen is.

A legutóbb pedig, ahogy arról mi is beszámoltunk, Vácott lökdöstek egy újságírót és egy operatőrt, megrángatva a stáb kameráját is pusztán azért, mert a tiszás jelölt indítványozta lakbéremelési javaslatról próbáltak egy udvarias és szakmailag korrekt kérdést feltenni. A demokratikus magyar sajtó történetében példátlan ügyben még a belügyminiszter-helyettes is megszólalt.

A szakmai szervezetek közül a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) hazai és nemzetközi fórumokon is reagált a fenyegetésekre és az újságírók elleni erőszakra, hangsúlyozva, hogy az ilyen megnyilvánulások aláássák a demokratikus közbeszédet.

Amint az a fenti rövid összeállításból is látszik, egyáltalán nem egymástól elszigetelt esetekről, hanem rendszerszintű visszaélésekről van szó. A Tisza párt egyszerűen semmibe veszi azt a magyar demokráciában eddig magától értetődő közmegállapodást, hogy a sajtó képviselőivel nem lehet erőszakosan fellépni – még akkor sem, ha történetesen mást gondolnak a világról, mint mi.

A tiszások újra meg újra átlépik ezt a határt, és mindaddig nem fogják abbahagyni, amíg elsöprő közfelháborodással és jogi szankciókkal nem találkoznak.

Védjük meg együtt a magyar sajtót, a polgári békét és jogrendet!

Magyar Péter és vérebei: eddig, s ne tovább!!!