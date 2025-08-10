A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. augusztus 10. 19:30

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

9 (kilenc)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

41 (negyvenegy)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;

4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;

3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.

mti
Címkék:
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • Erdők és műanyagok
    Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
MTI Hírfelhasználó