A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. augusztus 10. 19:30
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
9 (kilenc)
25 (huszonöt)
30 (harminc)
41 (negyvenegy)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;
4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;
3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.
mti
