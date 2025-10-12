A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 12. 23:10
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
7 (hét)
8 (nyolc)
23 (huszonhárom)
24 (huszonnégy)
32 (harminckettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.
MTI
Címkék:
-
