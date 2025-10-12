A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 12. 23:10

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

7 (hét)

8 (nyolc)

23 (huszonhárom)

24 (huszonnégy)

32 (harminckettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;

4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;

3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.

MTI
