A Nyugat magyarellenes brutalitása 100 év után is rombol

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 30. 19:05

Nem szabad a Nyugatban bíznunk: az ottani cinikus politikusok rengeteget ártottak hazánknak.

Trianon üzenete örökké szól, még száz év után is, hiszen a magyarság határon túli közösségeinek a helyzete még nem teljes mértékben rendezett - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízottja vasárnap Tiszaszigeten.

Kalmár Ferenc a Trianon kopjafa felállításának 20. évfordulóján az MTI-nek nyilatkozva elmondta, a kopjafát a 2004-es népszavazás után állították egy évvel, amikor a "magyarországi magyarság nem akarta a kettős állampolgárságot annak idején" megadni a külhoni magyaroknak.

Hozzátette, ez azóta megváltozott, változott a magyar társadalomnak is az álláspontja ebben a kérdésben, hiszen - véleménye szerint - most

már általános az az elgondolás, hogy igenis a határon túli magyar közösségeket támogatni kell.

Kiemelte, nem igaz az, hogy az anyaországi magyarság többet ad, mint kap, hiszen sok határon túli egyetemet végzett ember, szakember jött át Magyarországra, "ami mindenképpen segítség az anyaországnak".

A magyarság három részből áll: az anyaországi és a Kárpát-medencei magyarság, valamint a diaszpóra, és a Kárpát-medencei magyarság jelentősége azért is nagyon fontos, mert általuk és rajtuk keresztül lehet megőrizni azt a kultúrát, amit ezer éven keresztül a magyarság teremtett ebben a térségben - mondta a miniszteri különmegbízott.

Kalmár Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy

jelenleg Kárpátalján van a legrosszabb helyzetben a magyarság.

Hozzátette: már csaknem száz kárpátaljai magyar ember halt meg az orosz-ukrán háborúban.

Véleménye szerint még a szovjet időkben is jobb volt a helyzete Ukrajnában a magyaroknak, jelenleg fizikai létében veszélyeztetett a magyarság.

A jelenlegi nemzeti kormánynak minden magyar számít, az anyaország ott van mellettük, és segít, ahol tud és amennyit csak tud - hangsúlyozta.

Elmondta, nagyjából 150 ezer magyar élt Kárpátalján a háború előtt, ez a szám már 100 ezer alá csökkent. Kiemelte, akik Magyarországra mentek, azok a nemzet számára nem vesznek el, de akik elmentek nyugatra, és nem mennek többet vissza, azok esetében valószínű, hogy a második, harmadik generációjuk elvész a magyarság számára.

A megemlékezésen elhangzott, hogy a Trianon kopjafát a Csodaszarvas Polgári Kör állította a "2004-es nemzetárulás egyéves évfordulóján, Erdély gyásznapján a határon túli magyarság kiengesztelésére".