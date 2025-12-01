Tenisztornát nyert Udvardy Panna Buenos Airesben

Szerző: MTI

Nagy sikert ért el a magyar teniszcsillag, és elfoglalta a 95. helyet a világranglistán.



A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna megnyerte a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challenger tenisztornát, melynek vasárnapi fináléjában két játszmában legyőzte az amerikai Varvara Lepchenkót.

A magyar játékos remekül kezdte a meccset és rögtön elvette a rangsorban 157., 39 éves Lepchenko adogatását, majd magabiztos szervajátékkal haladt a szettelőny felé, melyet 39 perc után egy újabb brékkel szerzett meg.

Az esőszünettel tarkított második játszmában Udvardy rosszabbul adogatott és 1:1 után sorozatban háromszor is elveszítette szervajátékát, ugyanakkor fogadóként ő is jól teljesített. Ennek ellenére a veterán amerikai már 5:3-ra is vezetett, innen viszont csak a magyar teniszező nyert játékot és 7:5-re megnyerte a második játszmát, s ezzel - közel két óra alatt - a mérkőzést is.

A versenyt a világranglista 107. helyéről kezdő magyar teniszező ezzel - a magyar szövetség közösségi oldala szerint - biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján, ugyanis sikerével - közel két év után újra - a legjobb száz közé került a rangsorban (95.).

Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challenger-sorozatban pedig egy trófeánál tartott - 2022-ben éppen Buenos Airesben ünnepelhetett.

Eredmény, döntő:

Udvardy Panna (3.)-Varvara Lepchenko (amerikai) 6:3, 7:5