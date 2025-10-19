A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 19. 09:26

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

8 (nyolc)

12 (tizenkettő)

25 (huszonöt)

29 (huszonkilenc)

30 (harminc)

41 (negyvenegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 381.500 forint;

4 találatos szelvény 1460 darab, nyereményük egyenként 7.840 forint;

3 találatos szelvény 22.679 darab, nyereményük egyenként 3070 forint.

MTI
