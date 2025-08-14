A lengyel bíróság megszüntette a Jaroslaw Kaczynski ellen a büntetőügyi eljárást

Megszüntette csütörtökön a varsói kerületi bíróság a büntetőügyi eljárást abban a perben, amelyet testi épség megsértése címén Zbigniew Komosa varsói vállalkozó és civil aktivista indított Jaroslaw Kaczynski, az ellenzéki Jog és Igazságosság párt elnöke ellen - közölte a lengyel közszolgálati rádió.
Az ítélet nem jogerős, Komosa bejelentette, hogy fellebbezni fog ellene.
A bíróság az eset "rendkívüli körülményeivel" indokolta meg a döntést, és úgy vélte: a cselekedetnek "elenyésző mértékben volt káros a társadalmi hatása". Bár Kaczynski a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint kétszer megütötte Komosát "az arca környékén", az ütések nem voltak erősek, és a felperes nem sérült meg tőlük - állapították meg.
Az ítélet indoklása szerint Komosa az incidens idején olyan jelszavakat skandált, amelyek "nemcsak vitatott tartalmúak voltak, de személyesen is érinthették, sérthették" Kaczynskit.
Az ügy a 2010. április 10-én történt szmolenszki légi katasztrófával függ össze, amelyben életét vesztette a lengyel elnöki repülőgép 96 utasa, köztük Lech Kaczynski államfő, Jaroslaw Kaczynski ikertestvére.
A katasztrófa áldozatainak állított varsói emlékműnél minden hónap 10. napján lerója tiszteletét a Jog és Igazságosság (PiS) képviselőinek csoportja, köztük Jaroslaw Kaczynski. A megemlékezések előtt Komosa 2018 óta rendszeresen koszorút helyez el az emlékműnél, a következő felirattal: "A Szmolenszkben a szélsőségesen nehéz körülmények között a pilótáknak leszállást parancsoló Lech Kaczynski 95 áldozatának emlékére".
A 49 éves Komosa amiatt indított pert a PiS 76 éves elnöke ellen, hogy a tavaly október 10-én rendezett megemlékezés során kétszer arcul ütötte őt a dulakodásban, amely azután kezdődött, hogy ellentüntetők jelentek meg a helyszínen. A lengyel parlamenti alsóház (szejm) tavaly decemberben az ügy miatt felfüggesztette Kaczynski mentelmi jogát.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.
Szijjártó Péter azt mondta, "folyamatosan hordták, hordják az olajat a tűzre, és ezzel a háború meghosszabbításához, az európai-orosz kapcsolatok már-már kibékíthetetlenné tételéhez vezettek és az európai biztonságot aláásták".
Soltész Miklós a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta: a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van.