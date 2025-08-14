A lengyel bíróság megszüntette a Jaroslaw Kaczynski ellen a büntetőügyi eljárást

2025. augusztus 14. 21:05

Megszüntette csütörtökön a varsói kerületi bíróság a büntetőügyi eljárást abban a perben, amelyet testi épség megsértése címén Zbigniew Komosa varsói vállalkozó és civil aktivista indított Jaroslaw Kaczynski, az ellenzéki Jog és Igazságosság párt elnöke ellen - közölte a lengyel közszolgálati rádió.

Az ítélet nem jogerős, Komosa bejelentette, hogy fellebbezni fog ellene.

A bíróság az eset "rendkívüli körülményeivel" indokolta meg a döntést, és úgy vélte: a cselekedetnek "elenyésző mértékben volt káros a társadalmi hatása". Bár Kaczynski a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint kétszer megütötte Komosát "az arca környékén", az ütések nem voltak erősek, és a felperes nem sérült meg tőlük - állapították meg.

Az ítélet indoklása szerint Komosa az incidens idején olyan jelszavakat skandált, amelyek "nemcsak vitatott tartalmúak voltak, de személyesen is érinthették, sérthették" Kaczynskit.



Az ügy a 2010. április 10-én történt szmolenszki légi katasztrófával függ össze, amelyben életét vesztette a lengyel elnöki repülőgép 96 utasa, köztük Lech Kaczynski államfő, Jaroslaw Kaczynski ikertestvére.

A katasztrófa áldozatainak állított varsói emlékműnél minden hónap 10. napján lerója tiszteletét a Jog és Igazságosság (PiS) képviselőinek csoportja, köztük Jaroslaw Kaczynski. A megemlékezések előtt Komosa 2018 óta rendszeresen koszorút helyez el az emlékműnél, a következő felirattal: "A Szmolenszkben a szélsőségesen nehéz körülmények között a pilótáknak leszállást parancsoló Lech Kaczynski 95 áldozatának emlékére".

A 49 éves Komosa amiatt indított pert a PiS 76 éves elnöke ellen, hogy a tavaly október 10-én rendezett megemlékezés során kétszer arcul ütötte őt a dulakodásban, amely azután kezdődött, hogy ellentüntetők jelentek meg a helyszínen. A lengyel parlamenti alsóház (szejm) tavaly decemberben az ügy miatt felfüggesztette Kaczynski mentelmi jogát.

MTI; Gondola