Hatodik alkalommal szerveztek szombaton jótékonysági futóversenyt és vadmacskanapot a Budakeszi Vadasparkban, a nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Magyarország fokozottan veszélyeztetett kisragadozója védelmében indított Vadmacska Fajmegőrzési Program kutatási tevékenységére fordítják.
A szombati esemény után az MTI kérdésére Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója kiemelte: az idei rendezvény elsődleges célja az, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeiben ismertté váljon a vadmacskák védelmének fontossága.
Mint mondta, a jótékonysági futóversenyt és az edukációs programot az évente több mint 140 ezer látogatót fogadó Budakeszi Vadaspark szervezte a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel (MATE) és az Örökerdő Alapítvánnyal, a CoffeRun Sport Egyesület szakmai támogatásával. A programot az Agrárminisztérium és az Agrár Sport Egyesület támogatta - tette hozzá.
Az igazgató tájékoztatása szerint a nevezési díjból befolyó összeget többek között a vadmacskák élőhelyeinek felmérését segítő vadkamerák üzemeltetésére, valamint a kisragadozók mentésére fordítják.
A futóversenyen gyerekek és felnőttek, hobbi és profi futók is elindulhattak: az érdeklődők nyolc különböző futamra jelentkezhettek, a gyerekeket és a szülőket többek között egy háromszázötven méteres futam várta, a felnőttek és a terepfutók számára pedig különböző szintemelkedésű versenyeket szerveztek - sorolta Szabó Péter.
Hozzátette: a futóverseny után az érdeklődők interaktív programokon vehettek részt a Budakeszi Vadasparkban, ahol többek között a felelős házimacska-tartás, valamint a természetvédelem alapjait sajátíthatták el, megismerhették az erdőgazdálkodás új szemléletét, valamint megtudhatták, hogy mi a szerepe egy természetvédelmi őrnek a vadmacskaprogramban.
A Budakeszi Vadaspark tájékoztatója szerint futóversenyt első alkalommal 2019-ben rendezték meg, és már az indulás évében több száz futót vonzott. Idén már több mint hatszázan álltak a rajtvonalhoz a Fuss Forest! a nagy vadmacskaküldetés elnevezésű programon.
Mint írták, a Budakeszi Vadaspark 2021 és 2025 között 5 elárvult vadmacskakölyköt mentett meg és nevelt fel, közülük pedig 4 egyed a visszavadítási folyamat végén visszakerült a természetbe.
A tájékoztatás szerint a vadmacska (Felis silvestris) világszerte védelmet élvez, ennek ellenére vannak olyan országok - amilyen Magyarország is - ahol az egyedszámuk vészesen alacsony és folyamatos fogyatkozást mutat. Az egyedszám csökkenésének fő okai antropológiai eredetűek: az élőhelyeik feldarabolódása és leromlása, az illegális vadászat, a közúti gázolások, a zsákmányállataik egyre csökkenő populációi, illetve a házi macskákkal való versengés, továbbá a potenciálisan tőlük elkapható betegségek kockázata, valamint a velük történő hibridizáció.
A Vadmacska Fajmegőrzési Program 2021 márciusában indult a Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. részvételével, amelynek a célja a tisztavérű vadmacskák fennmaradásának elősegítése a főváros térségében - olvasható az összegzésben.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Soltész Miklós a Kisboldogasszony-templomban tartott Kisboldogasszony napi szentmise végén arról beszélt, hogy a Szűzanya mindig fontos szerepet töltött be a magyarság, a nemzet életében, és ilyen Kisboldogasszony ünnepe is.
"Hazánk büszkesége, hogy Európa legnagyobb ártéri erdeiben él a híres gemenci gímszarvas, amelynek bőgése szeptemberben betölti az egész környéket. Gemencen például a kisvasút varázsolja el az utazót, ahol a bőgés-hallgatás élményét előadás és agancsbemutató előzi meg, sőt gasztronómiai különlegességekkel is összeköthető az este" - olvasható a közleményben.
Rossi: nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre...