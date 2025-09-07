A vadmacskák
2025. szeptember 7. 14:09

Hatodik alkalommal szerveztek szombaton jótékonysági futóversenyt és vadmacskanapot a Budakeszi Vadasparkban, a nevezési díjakból befolyó teljes összeget a Magyarország fokozottan veszélyeztetett kisragadozója védelmében indított Vadmacska Fajmegőrzési Program kutatási tevékenységére fordítják.

A szombati esemény után az MTI kérdésére Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója kiemelte: az idei rendezvény elsődleges célja az, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeiben ismertté váljon a vadmacskák védelmének fontossága.

Mint mondta, a jótékonysági futóversenyt és az edukációs programot az évente több mint 140 ezer látogatót fogadó Budakeszi Vadaspark szervezte a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel (MATE) és az Örökerdő Alapítvánnyal, a CoffeRun Sport Egyesület szakmai támogatásával. A programot az Agrárminisztérium és az Agrár Sport Egyesület támogatta - tette hozzá.

Az igazgató tájékoztatása szerint a nevezési díjból befolyó összeget többek között a vadmacskák élőhelyeinek felmérését segítő vadkamerák üzemeltetésére, valamint a kisragadozók mentésére fordítják.

A futóversenyen gyerekek és felnőttek, hobbi és profi futók is elindulhattak: az érdeklődők nyolc különböző futamra jelentkezhettek, a gyerekeket és a szülőket többek között egy háromszázötven méteres futam várta, a felnőttek és a terepfutók számára pedig különböző szintemelkedésű versenyeket szerveztek - sorolta Szabó Péter.

Hozzátette: a futóverseny után az érdeklődők interaktív programokon vehettek részt a Budakeszi Vadasparkban, ahol többek között a felelős házimacska-tartás, valamint a természetvédelem alapjait sajátíthatták el, megismerhették az erdőgazdálkodás új szemléletét, valamint megtudhatták, hogy mi a szerepe egy természetvédelmi őrnek a vadmacskaprogramban.

A Budakeszi Vadaspark tájékoztatója szerint futóversenyt első alkalommal 2019-ben rendezték meg, és már az indulás évében több száz futót vonzott. Idén már több mint hatszázan álltak a rajtvonalhoz a Fuss Forest! a nagy vadmacskaküldetés elnevezésű programon.

Mint írták, a Budakeszi Vadaspark 2021 és 2025 között 5 elárvult vadmacskakölyköt mentett meg és nevelt fel, közülük pedig 4 egyed a visszavadítási folyamat végén visszakerült a természetbe.

A tájékoztatás szerint a vadmacska (Felis silvestris) világszerte védelmet élvez, ennek ellenére vannak olyan országok - amilyen Magyarország is - ahol az egyedszámuk vészesen alacsony és folyamatos fogyatkozást mutat. Az egyedszám csökkenésének fő okai antropológiai eredetűek: az élőhelyeik feldarabolódása és leromlása, az illegális vadászat, a közúti gázolások, a zsákmányállataik egyre csökkenő populációi, illetve a házi macskákkal való versengés, továbbá a potenciálisan tőlük elkapható betegségek kockázata, valamint a velük történő hibridizáció.

A Vadmacska Fajmegőrzési Program 2021 márciusában indult a Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. részvételével, amelynek a célja a tisztavérű vadmacskák fennmaradásának elősegítése a főváros térségében - olvasható az összegzésben.

