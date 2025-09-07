Több ezer fiatal vett részt a honvédelmi táborokban
2025. szeptember 7. 16:08

A Magyar Honvédség (MH) idén nyáron is kiemelkedő érdeklődés mellett szervezte meg a honvédelmi tematikájú nyári táborokat. Országszerte 52 helyszínen, 115 táborban, több ezer fiatal vehetett részt élményekben gazdag programokon - közölte a Honvédelmi Minisztérium vasárnap közleményben az MTI-vel.

Azt írták, a diákok négy korcsoportban és 26 különböző tematikában próbálhatták ki magukat: a hagyományőrző, túlélő, honvédelmi kaland és sporttáboroktól kezdve egészen a búvár, ejtőernyős, drónpilóta, kibervédelmi vagy légvédelmi rakéta tematikákig. Az MH kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a programok egyszerre biztosítsanak közösségépítő élményeket és gyermekbarát táborhangulatot.

A fiatalok sportos, izgalmas programokon vehettek részt, elsajátíthatták a csapatszellem és a fegyelem értékeit. A táborok mindennapjaihoz hozzátartozott a reggeli torna, a közös sorakozók, valamint a játékos és gyakorlati foglalkozások: airsoft, álcázás, térképolvasás, túlélési technikák és éjszakai túrák - közölték.

Az első honvédelmi táborokat 2016-ban tartották meg, és évről évre egyre többen csatlakoznak az ötnapos programokhoz, amelyekre a honvedelmitabor.hu oldalon lehetett jelentkezni.

Idén nyáron külön hangsúlyt kapott a Honvéd Kadét Program: idén 280 kadét vett részt mentorként a táborokban.

A Magyar Honvédség célja továbbra is az, hogy a nyári táborokkal a fiatalok közelebb kerüljenek a honvédelem ügyéhez, miközben biztonságos, élménydús és értékeket közvetítő szabadidős programban vehetnek részt - olvasható a közleményben.

