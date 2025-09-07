Több ezer fiatal vett részt a honvédelmi táborokban

A Magyar Honvédség (MH) idén nyáron is kiemelkedő érdeklődés mellett szervezte meg a honvédelmi tematikájú nyári táborokat. Országszerte 52 helyszínen, 115 táborban, több ezer fiatal vehetett részt élményekben gazdag programokon - közölte a Honvédelmi Minisztérium vasárnap közleményben az MTI-vel.
Azt írták, a diákok négy korcsoportban és 26 különböző tematikában próbálhatták ki magukat: a hagyományőrző, túlélő, honvédelmi kaland és sporttáboroktól kezdve egészen a búvár, ejtőernyős, drónpilóta, kibervédelmi vagy légvédelmi rakéta tematikákig. Az MH kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a programok egyszerre biztosítsanak közösségépítő élményeket és gyermekbarát táborhangulatot.
A fiatalok sportos, izgalmas programokon vehettek részt, elsajátíthatták a csapatszellem és a fegyelem értékeit. A táborok mindennapjaihoz hozzátartozott a reggeli torna, a közös sorakozók, valamint a játékos és gyakorlati foglalkozások: airsoft, álcázás, térképolvasás, túlélési technikák és éjszakai túrák - közölték.
Az első honvédelmi táborokat 2016-ban tartották meg, és évről évre egyre többen csatlakoznak az ötnapos programokhoz, amelyekre a honvedelmitabor.hu oldalon lehetett jelentkezni.
Idén nyáron külön hangsúlyt kapott a Honvéd Kadét Program: idén 280 kadét vett részt mentorként a táborokban.
A Magyar Honvédség célja továbbra is az, hogy a nyári táborokkal a fiatalok közelebb kerüljenek a honvédelem ügyéhez, miközben biztonságos, élménydús és értékeket közvetítő szabadidős programban vehetnek részt - olvasható a közleményben.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Soltész Miklós a Kisboldogasszony-templomban tartott Kisboldogasszony napi szentmise végén arról beszélt, hogy a Szűzanya mindig fontos szerepet töltött be a magyarság, a nemzet életében, és ilyen Kisboldogasszony ünnepe is.
-
"Hazánk büszkesége, hogy Európa legnagyobb ártéri erdeiben él a híres gemenci gímszarvas, amelynek bőgése szeptemberben betölti az egész környéket. Gemencen például a kisvasút varázsolja el az utazót, ahol a bőgés-hallgatás élményét előadás és agancsbemutató előzi meg, sőt gasztronómiai különlegességekkel is összeköthető az este" - olvasható a közleményben.
-
Rossi: nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre...