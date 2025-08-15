Alkotói pályázatot hirdetett a HUN-REN

A HUN-REN Központ alkotói pályázatokat hirdetett művészi kivitelű díjtárgyak megtervezésére és kidolgozására, a pályamunkák leadásának határideje szeptember 10. - tájékoztatta a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat pénteken az MTI-t.
A közlemény szerint a HUN-REN Központ a kutatási hálózat munkatársainak kiemelkedő teljesítményét minden évben különböző díjakkal jutalmazza. A pályázatra beérkező alkotások közül a legjobbakat ezekkel a díjakkal adják majd át.
Mint írták, olyan pályamunkákat várnak hazai alkotóktól, alkotóközösségtől, "amelyek a HUN-REN szellemiségét, az újító, felfedező gondolkodást, a tudományos felelősséget és kiválóságot, valamint a hatóerőt jelképezik".
A HUN-REN - A tudomány legjobbjai - A jövő formáló című pályázati felhívásban a résztvevőknek olyan új műalkotást kell tervezniük és kidolgozniuk, amely díjtárgyként átadható a tudományos elismerések, többek között a Bárány Róbert-díj mellé.
A közlemény szerint a legfeljebb 25 centiméter magas, absztrakt vagy figuratív alkotásnak a kort tükröző, ugyanakkor klasszikus, egyetemes értékeket képviselő megjelenéssel kell rendelkeznie.
A HUN-REN - Jelképpé vált kiválóság című pályázatban kifejezetten a HUN-REN Kiválósági díjjal adható díjtárgy megtervezése és kidolgozása a feladat.
A kiíró itt is legfeljebb 25 centiméter magas, absztrakt vagy figuratív alkotást vár, amely klasszikus, egyetemes értékeket képvisel, és koncepciójában, motívumaiban, anyagfelhasználásában kötődik a magyar kultúrához.
Mindkét pályázat esetében a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első helyezett 1 millió 500 ezer forint, a második helyezett 750 ezer forint, a harmadik pedig 500 ezer forint díjazásban részesül - írták a tájékoztatóban.
A pályázatok benyújtásának határideje 2025. szeptember 10., 16 óra. A részletes pályázati felhívások a HUN-REN weboldalán érhetők el.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
A Szegedi Tudományegyetem azt írta: idei nemzetközi eredménye is jól mutatja kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási, művészeti tevékenységét, aktív társadalmi szerepvállalását, nemzetközi és hazai kutatókkal és intézményekkel folytatott meghatározó együttműködéseit.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.
Soltész Miklós a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta: a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van.