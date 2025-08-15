Alkotói pályázatot hirdetett a HUN-REN

2025. augusztus 15. 19:08

A HUN-REN Központ alkotói pályázatokat hirdetett művészi kivitelű díjtárgyak megtervezésére és kidolgozására, a pályamunkák leadásának határideje szeptember 10. - tájékoztatta a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint a HUN-REN Központ a kutatási hálózat munkatársainak kiemelkedő teljesítményét minden évben különböző díjakkal jutalmazza. A pályázatra beérkező alkotások közül a legjobbakat ezekkel a díjakkal adják majd át.

Mint írták, olyan pályamunkákat várnak hazai alkotóktól, alkotóközösségtől, "amelyek a HUN-REN szellemiségét, az újító, felfedező gondolkodást, a tudományos felelősséget és kiválóságot, valamint a hatóerőt jelképezik".

A HUN-REN - A tudomány legjobbjai - A jövő formáló című pályázati felhívásban a résztvevőknek olyan új műalkotást kell tervezniük és kidolgozniuk, amely díjtárgyként átadható a tudományos elismerések, többek között a Bárány Róbert-díj mellé.

A közlemény szerint a legfeljebb 25 centiméter magas, absztrakt vagy figuratív alkotásnak a kort tükröző, ugyanakkor klasszikus, egyetemes értékeket képviselő megjelenéssel kell rendelkeznie.

A HUN-REN - Jelképpé vált kiválóság című pályázatban kifejezetten a HUN-REN Kiválósági díjjal adható díjtárgy megtervezése és kidolgozása a feladat.

A kiíró itt is legfeljebb 25 centiméter magas, absztrakt vagy figuratív alkotást vár, amely klasszikus, egyetemes értékeket képvisel, és koncepciójában, motívumaiban, anyagfelhasználásában kötődik a magyar kultúrához.

Mindkét pályázat esetében a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első helyezett 1 millió 500 ezer forint, a második helyezett 750 ezer forint, a harmadik pedig 500 ezer forint díjazásban részesül - írták a tájékoztatóban.

A pályázatok benyújtásának határideje 2025. szeptember 10., 16 óra. A részletes pályázati felhívások a HUN-REN weboldalán érhetők el.

MTI; Gondola