Aranylabdák után aranyár: Messi sportkártyája másfél millió dollárért kelt el

2025. szeptember 16. 13:35

Lionel Messi ezúttal nem a pályán, hanem a játékkártyák piacán döntött rekordot - adta hírül az ESPN csatorna, azt közölve, hogy egy, az argentin sztárfutballistát ábrázoló kártya másfél millió dollárért (csaknem ötszáz millió forint) kelt el egy online aukción.

A 2023 óta az Inter Miami csapatában játszó, nyolcszoros aranylabdásról készült kiadvány a beszámoló szerint egy 2004/2005-ös sorozat darabja, ezért fizettek csúcspénzt egy futballkártya-árverésen. Messi 2004 és 2021 között a Barcelonában szerepelt.

Az előző sportági aukciós rekordot a brazilok egykori legendás játékosa, Pelé tartotta, egy őt ábrázoló kártyáért 2022-ben 1,33 millió dollárt adtak - jegyezte meg az ESPN.

MTI