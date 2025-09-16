Aranylabdák után aranyár: Messi sportkártyája másfél millió dollárért kelt el
2025. szeptember 16. 13:35
Lionel Messi ezúttal nem a pályán, hanem a játékkártyák piacán döntött rekordot - adta hírül az ESPN csatorna, azt közölve, hogy egy, az argentin sztárfutballistát ábrázoló kártya másfél millió dollárért (csaknem ötszáz millió forint) kelt el egy online aukción.
 
A 2023 óta az Inter Miami csapatában játszó, nyolcszoros aranylabdásról készült kiadvány a beszámoló szerint egy 2004/2005-ös sorozat darabja, ezért fizettek csúcspénzt egy futballkártya-árverésen. Messi 2004 és 2021 között a Barcelonában szerepelt.
 
Az előző sportági aukciós rekordot a brazilok egykori legendás játékosa, Pelé tartotta, egy őt ábrázoló kártyáért 2022-ben 1,33 millió dollárt adtak - jegyezte meg az ESPN.
MTI
Címkék:
  • A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
    Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
MTI Hírfelhasználó