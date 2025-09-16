Semjén Zsolt: a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nincs igazságos béke Ukrajnában
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája online műsorban kedden kifejtette, hogy Ukrajnában csak akkor lehet igazságos békéről beszélni, ha biztosítják a nemzeti kisebbségek jogait. Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok támogatásából a magyar kormány nem enged, és a közösség legitim képviselője továbbra is a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ).
2025. szeptember 16. 11:36
Kárpátaljai magyarok és Ukrajna békéje
Semjén szerint Ukrajnában „nincs hová hátrálni”, a kormány minden körülmények között kiáll a kárpátaljai magyarság mellett. Leszögezte: hiába próbálkoznak Kijevben, soha nem fogják elismerni, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyett álmagyar szervezetek képviseljék a közösséget.
A miniszterelnök-helyettes reális békét sürgetett: Ukrajna nem lehet NATO-tag, mert az a harmadik világháború kockázatát hordozná, ugyanakkor biztonsági garanciákra szüksége van.
Határon túli magyarok támogatása
Semjén Zsolt a műsorban rámutatott: a határon túli magyarság 95 százaléka támogatja a jelenlegi kormányt, mert pontosan tudja, mit várhat tőle. Kritizálta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, amiért Nagyváradon „román földnek” nevezte a területet. „Akinek Nagyváradon a román föld jut eszébe, az mit vár a határon túli magyaroktól?” – tette fel a kérdést.
Szerinte Magyar Péter az RMDSZ-t „kempártnak” nevezte, ezzel pedig végleg elvágta magát az erdélyi magyar közösségekben.
Éles kritika a Tisza Párttal szemben
A KDNP elnöke élesen bírálta a Tisza Párt politikáját. Véleménye szerint nincs szellemi tartalmuk, ideológiájuk, Magyar Péternél pedig „csak a primér gyűlölet van Orbán Viktor és a kormány ellen”.
Felidézte Tarr Zoltán, a párt alelnökének kijelentését is, amely szerinte önleplező: a szuverenitás egy részéről való lemondás veszélyes, hiszen nagy különbség van aközött, hogy Magyarország saját döntése alapján gyakorolja közösen szuverenitását más államokkal, vagy hogy külső nyomásra feladja azt.
Semjén úgy vélte: ha a Tisza Párt kormányra kerülne, azonnal le kellene válni az orosz kőolajról, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Emellett Ukrajna feltétel nélküli támogatása és a migránspaktum elfogadása is elvárás lenne, ami szerinte egy „bábkormány” létrejöttéhez vezetne.
A kormány ereje és a választások
Semjén optimistán értékelte a kormány helyzetét: „Jól vagyunk, erősek vagyunk, egyben vagyunk”, az olló a kormánypártok javára nyílik. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány ereje teljében van, és olyan innovációkat valósít meg, amelyek egyedülállóak a világon.
Migráció és a röszkei ostrom tanulságai
A tíz évvel ezelőtti röszkei ostromról a miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: tipikus példája annak, amikor a történelem igazolta Orbán Viktort. Szerinte ha Magyarországra 100–200 ezer muszlim bevándorló érkezne, tőlük soha nem lehetne megszabadulni.
Kritikát fogalmazott meg a baloldal migrációs politikájával szemben, mondván: tudatos stratégia volt a muszlim integráció támogatása, amely a keresztény civilizáció felszámolásához vezet.
Nemzetközi visszhang és a migráció veszélyei
Semjén Zsolt kitért a svéd miniszterelnök reakciójára is, aki Orbán Viktor migrációs kijelentéseire válaszolt. Úgy vélte: a magyar kormányfő szavai azért fájtak ennyire, mert igazak. Példaként említette a svéd demográfiai folyamatokat: a kevés gyermekvállalás miatt a svédek idővel kisebbségbe kerülhetnek saját hazájukban, miközben az ország már most kevert népességű.
Semjén összegzett: karitáció a migránsok felé a szülőföldjükön, de önvédelem a migrációval szemben. Magyarország a Hungary Helps programon és az üldözött keresztényeket segítő államtitkárságon keresztül sokkal nagyobb támogatást nyújt, mint sok nyugati ország.
Gyermekvédelem, társadalmi értékek és Pride
A politikus kitért a gyermekek védelmére is, amelyet a legerősebb jognak nevezett. A kormány nem tud engedni a transzneműséggel kapcsolatos kérdésekben sem: szerinte a kromoszóma a fogantatás pillanatában eldől, és az nem módosítható.
A Pride kapcsán kijelentette: az erőszak elfogadhatatlan, az államnak kötelessége megvédenie a résztvevőket, de ők sem provokálhatják a társadalom nagy többségét. Különösen sértőnek nevezte, amikor vallásellenes gesztusokat mutatnak fel, például „rózsaszín bibliát”. Szerinte ez provokáció és jogilag sem megengedhető.
Semjén Zsolt üzenete egyértelmű:
- a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítása nélkül nincs igazságos béke Ukrajnában,
- a magyar kormány a nemzeti szuverenitás megőrzésére törekszik,
- a migrációval szemben következetes védekezést, a helyben segítést támogatja,
- a gyermekek és a társadalmi értékek védelme elsődleges.
A miniszterelnök-helyettes szerint a magyar kormány erős és összetartó, míg az ellenzék – különösen a Tisza Párt – politikája veszélyt jelentene a nemzet érdekeire.
GK
