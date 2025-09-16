Trump belföldi terrorszervezetté nyilvánítaná az antifát

2025. szeptember 16. 08:36

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy kész lenne belföldi terrorszervezetté nyilvánítani az antifa mozgalmat. Az elnök szerint a csoport erőszakos akciói komoly veszélyt jelentenek a közbiztonságra.

Az elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszol, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezet nyilvánítani a csoportot, úgy válaszol: " megtenném, 100 százalék, és másokat is, de az antifa szörnyű ". Kijelentette, hogy egyes radikális csoportok " gyilkosságot is megúsznak ".

" Beszéltem a főügyésszel arról, hogy a maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra " - fogalmazott. " Ezek nem tüntetések. Ezek vádak " - tette hozzá az elnököt. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.

Az elnök egyben hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseken, amelyeken az antifa szervezetek képviselői részt vesznek, erőszakos támadások érik a bűnüldöző szervek tagjait.

Donald Trump a Fehér házi eseményen elnöki nyilatkozatot írt arról, hogy a rossz közbiztonsági helyzet kezelésére szolgáló Memphisre is kiterjesszék, és kilátásba helyezve a Nemzeti Gárda mozgósítását a Tennessee államban található nagyvárosban.

MTI/Gondola