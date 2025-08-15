Átfogó vizsgálatot indít a kormányhivatal az utasok védelme érdekében
2025. augusztus 15. 17:09
Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében - tudatta a hivatal pénteken közleményben az MTI-vel.
Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát.
Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is - közölte a kormányhivatal.
MTI; Gondola
