Augusztus 20. - Ideiglenes forgalomkorlátozások már szombattól Budapesten

Már szombattól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szent István napi programok miatt augusztus 23-ig Budapesten - közölte a rendőrség pénteken a honlapján. A lezárások elsősorban a rakpartokat, a hidakat, a budai Vár, a belváros és a Városliget területét érintik.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szakaszos és időszakos lezárások mellett megállási tilalmak is életbe lépnek a város számos pontján. Azon gépjárművek után, amelyeket tilosban parkolás miatt elszállítanak, a tulajdonosok a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.
Augusztus 15-én lezárják a gépjárműforgalom elől 18-án éjfélig, valamint 21-től 23-ig a XI. kerületi Műegyetem rakpart egy szakaszát, a Lánchidat pedig 21-én hajnalig. Augusztus 15-től a gyalogosok nem közlekedhetnek a Margit hídon, 16-tól 21-ig a Szabadság híd északi járdáján sem.
Augusztus 15-től lezárásokra kell számítani a budai és a pesti alsó rakparton, valamint a budai Várban is, majd augusztus 18-ától a XIV. kerületi Kós Károly sétányon.
Augusztus 18-tól augusztus 21-ig lezárják az Erzsébet híd északi és déli járdáját, valamint a buszsávokat, a Szabadság hídon pedig 18-án az útpályát, 19-én pedig a déli járdát is.
A lezárások 19-től érintik a Szent Gellért teret és a Budafoki utat, továbbá az V. kerületi Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig.
Augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között le lesz zárva a Szent István tér, a Széchenyi tér körben és több környező utca. Lezárják 19 órakor 22.30-ig a Margit hidat a gépjármű- és a gyalogosforgalom elől egyaránt, valamint 23 óráig a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat, továbbá a Margitsziget meghatározott részét és több rakparti szakaszt.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.
-
A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.
-
A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.