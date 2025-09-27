Három kortárs darabbal indítja évadát a Magyar Nemzeti Balett

2025. szeptember 27. 11:04

Keserédes komédiák címmel három kortárs darabot mutat be egy estén a Magyar Nemzeti Balett. Johan Inger Walking Mad, Alexander Ekman Cacti és Hans van Manen 5 tangó című koreográfiája október 11. és 19. között négy alkalommal tekinthető meg az Eiffel Műhelyház és az Operaház színpadán.

A svéd Johan Inger – a Svéd Királyi Balett és a Holland Táncszínház (NDT) egykori táncművésze – 2001-ben, Ravel Bolerójára alkotta meg a Walking Madet: egy ajtókkal teli, mozgatható fal köré szervezett, sodró erejű jelenetsort, amely férfi-női kapcsolataink változékonyságát vizsgálja - olvasható a Magyar Állami Operaház MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Mint írják, az NDT számára készített koreográfia Hollandiában elnyerte a Lucas Hoving-produkciós díjat, míg Olaszországban a Danza & Danza szaklaptól kapott elismerést. A Magyar Állami Operaház balettegyüttesének műsorán 2015 óta szerepel sikerrel, a betanítását ismét a koreográfus testvére, Carl Inger vezette. A kettős szereposztásban az együttes szólistái közül Lee Soobin, García Carriera Claudia, Yakovleva Maria, Földi Lea, Carulla Leon Jessica, valamint Scrivener Louis, Timofeev Dmitry, Kekalo Iurii és Rónai András is látható a tánckari művészek partnereiként.

Az ugyancsak svéd Alexander Ekman az elmúlt másfél évtized egyik legsikeresebb skandináv koreográfusa. 2010-ben a Holland Táncszínház ifjúsági együttese, az NDT 2 számára készített Cacti (Kaktuszok) című, szellemes önreflexiója tizenhat táncost zár fehér négyzet alakú emelvényekre egy-egy kaktusszal, miközben a kortárs tánc magas művészeti elemzéseinek is játékos, görbe tükröt tart - írják a darabról, amely nemzetközi áttörést hozott alkotója számára, Hollandiában pedig Zwaan-díjra is jelölték.

A darabot a Magyar Nemzeti Balett 2020 óta tartja repertoárján, az őszi előadásokban szólót táncol Sawatzki Aglaja és Marmus Auguste, valamint Pap Adrienn és Guerra Yago, míg Kökény-Hámori Kamill és Ortega de Pablos Alberto improvizációkat mutat be. Az előadásban szereplő Haydn, Beethoven és Schubert művek, köztük A halál és a lányka vonósnégyes részleteit az Opera Zenekar művészei közül Harsányi Elina (I. hegedű, koncertmester), Szajkó Géza (II. hegedű), Sörös Jenő (brácsa) és Balog Endre (cselló) tolmácsolja.

A holland Hans van Manen több mint félévszázados életművének egyik legtöbbet játszott darabja az 1977-ben bemutatott 5 tangó, amivel az alkotó Astor Piazzolla új tangója előtt tiszteleg. A páros etűdökben a klasszikus balett fegyelme találkozik a tangó visszafojtott szenvedélyével. Az alkotást a Holland Nemzeti Balett mutatta be, és máig világszerte repertoárdarab, az Opera balettegyüttesének műsorán az 1999-es bemutatót követően 2017-től szerepel a koreográfia. Az októberi előadásban szólót táncol Beck Maria és Balázsi Gergő Ármin, valamint Wakabayshi Yuki és Kiyota Motomi.

A Walking Mad, a Cacti és az 5 tangó című koreográfiákat összegyűjtő Keserédes komédiák az évadban négy alkalommal látható, október 11-én az Eiffel Műhelyházban, majd október 17-én és 18-án este, valamint 19-én délelőtt az Andrássy úti Ybl palotában.

MTI