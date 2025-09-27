Halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt

A francia bírói szakszervezet (USM) pénteken bejelentette, hogy feljelentést tett azon fenyegetések miatt, amelyeket az a bírőnő kapott, aki előző nap öt év börtönbüntetésre ítélte Nicolas Sarkozy volt államfőt, és elrendelte a rövid időn belüli bebörtönzését, függetlenül a fellebbezéstől.
"Az USM aggodalmának ad hangot a bírák és az ügyészség politikai ellenségként való megjelölése, valamint az ebből eredő, akár közvetett következmények miatt, amelyek halálos fenyegetések, illetve súlyos erőszak" - olvasható a közleményben.
A volt államfőt csütörtökön azért ítélték első fokon öt év szabadságvesztésre, mert "hagyta, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek" a néhai Moammer el-Kadhafi líbiai vezetőtől, elvileg a 2007-es győztes elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben. A bíróság viszont felmentette Sarkozyt a közpénzzel való visszaélés, a passzív korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádja alól. A nyomozás azt ugyanis nem tudta bebizonyítani, hogy "a Líbiából érkezett pénzt" ténylegesen Nicolas Sarkozy győztes elnökválasztási kampányára fordították.
"Az USM mindenkit felelősségre és önmérsékletre szólít fel, a bírói hatalom gyengülése ugyanis csak az államhatalom és így Franciaország általános gyengüléséhez járulhat hozzá" – hangsúlyozták a közleményben.
Az USM főtitkárhelyettese, Aurélien Martini szerint az ítéletet meghozó bírói testületet vezető bírónőt halálos fenyegetések és erőszakos támadások érték a közösségi médiában, ahol a fényképét is közzétették.
Egy másik bírói szakszervezet, az SM a maga részéről elítélte a "politikai osztály egy részének" támadásait. Jobboldali politikusok szerint ugyanis a volt elnök elítélése "az igazságszolgáltatás kíméletlensége, sőt bosszúja".
"Ezek a vádak elterelésként szolgálnak, amelyek senkit sem szabad, hogy megtévesszenek" - vélte a baloldalhoz közeli szakszervezet.
"Az a stratégia, amellyel a vádlott a bíráit vádolja, az eljárás alá vont vagy elítélt közszereplők részéről klasszikus stratégia" – tette hozzá a szakszervezet, megjegyezve, hogy a bírák "pártatlansággal, professzionálisan és magánvéleményüktől függetlenül" végzik a munkájukat.
"Nem annak kéne a vita középpontjában lennie, hogy a bírók kormányoznak-e, hanem a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni küzdelemnek, egészen az állam legmagasabb szintjéig" - írták.
Nicolas Sarkozy volt államfő (2007-2012) - akit "bűnszervezetben elkövetett, nemzetellenes bűncselekmény" miatt ítélte el a bíróság -, azonnal bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen. Ettól függetlenül azonban börtönbe kell vonulnia, miután a büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy a fellebbezés nem bír halasztó jelleggel. Nicolas Sarkozyt október 13-ra idézte be a bíróság, hogy ismertessék vele a fogvatartásának kezdetét.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.
-
Az emberiség életvitelének életellenessége rohamosan fokozódik. Az élővilág súlyosbodó megsebzése, az egymás ellenes gyilkos tettek, a háborúk, a népirtások, a gyűlölködések parancsolóvá teszik, hogy az összes létsíkra, de különösen a ránk, egyedüli emberi személyek létére vonatkozó igazságot végre alaposan számba vegyük - figyelmeztet Kellermayer Millós professzor.
-
A Szőlő utcai ügy újabb fordulatát Pálfalvi Milán politikai elemző a Gyalog galopp boszorkányperéhez hasonlítja.