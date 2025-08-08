A mobilalkalmazások rejtett kockázataira figyelmeztet a GVH

A mobilalkalmazások terjedésével párhuzamosan nő a rejtett kockázatok száma is - erre hívja fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely tájékoztató anyagokkal segíti a fogyasztókat a tudatos döntések meghozatalában - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.
A közleményben kiemelték: kizárólag ismert alkalmazásboltból, például az App Store-ból vagy a Google Play áruházból érdemes letölteni alkalmazásokat, és célszerű előzetesen elolvasni a felhasználói értékeléseket is.
Az alkalmazások letöltése előtt érdemes az adatvédelmi szabályzatról tájékozódni. A látszólag ingyenes okostelefonos applikációk gyakran adatvédelmi kockázatokat rejthetnek, vagy akár későbbi fizetési kötelezettséggel is járhatnak - tájékoztattak. Az applikáció feltörése ellen a kétlépcsős azonosítást/hitelesítést javasolják.
A GVH szerint fontos, hogy a felhasználók csak a működéshez feltétlenül szükséges engedélyeket adják meg, hogy a telepített alkalmazások csak a valóban szükséges információkhoz férhessenek hozzá.
Az applikációk és a mobilkészülék operációs rendszerét is érdemes naprakészen tartani, és frissíteni, a biztonsági javításokhoz való hozzáférés miatt. Biztonságosabb, ha nem a közösségi fiókokkal jelenetkezünk be, hanem e-mail címmel - jegyezték meg, hozzátéve, hogy nem használt alkalmazásokat érdemes törölni.
További biztonsági lépések között említették az olyan helymeghatározó alkalmazások telepítését, mint az Apple Find My iPhone és Android Find My Device, amelyek lopás esetén képesek a készüléket lokalizálni, zárolni és az adatokat törölni. A biometrikus azonosítással (ujjlenyomat olvasás, vagy arcfelismerés) mások nem férhetnek hozzá a készülékhez - írták.
A versenyhivatal honlapján, a "Gondolja végig higgadtan" menüpont alatt további információkat találhatnak az applikációk biztonságos használatáról.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Munkásságodat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével (2005) és Czine Mihály-díjjal (2009) ismerték el. Az utóbbi másfél évtizedben Te már odaátra gyűjtöttél érdemeket. (Korábban is azt tetted!) Rád igaz, hozzád illő igehely: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim 4, 7-8)
-
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta ott van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az amerikai fegyverek európai polgárok pénzéből való megvásárlása, majd Ukrajnában való elpufogtatása nagyon jó üzlet a tengerentúli hadiipar számára. Éppen csak Ukrajnának és az EU-nak nem jó - buktatja le a brüsszeli pénzajándékozókat Bánó Attila.