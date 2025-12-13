Csendőrök a Felvidéken

Szerző: MTi/gondola

2025. december 13. 19:04

Ahol kevés a rendőr, oda csendőröket vezényel Pozsony.

A Felföld több városában egyidejűleg léptek szolgálatba péntek éjjel

a több évtizednyi szünet után ismét létrehozott csendőrség

első járőrei - jelentették helyi médiaforrások.

A csendőrség fenntartását tekintve a védelmi minisztériumhoz tartozik, azonban a belügyminisztériumhoz tartozó rendőrség irányítása alatt működik.

A testületbe speciális képzésen részt vett hivatásos katonák, még állományban lévő, de ezzel egyidejűleg katonai tartalékosnak is besorolt rendőrök, illetve szolgálati idejüket letöltött rendőrök léphetnek be, az első két csoport tagjai szolgálati idejükön kívül dolgozhatnak a csendőrség állományában.

A régi-új fegyveres testület szolgálatba lépését a Pozsonyhoz közeli Malackán péntek esti közös sajtótájékoztatóján jelentette be Matus Sutaj Estok belügyminiszter és Robert Kalinák védelmi miniszter.

"A testületbe 1100 hivatásos katona, 250 aktív szolgálatban lévő rendőr és több mint 200, szolgálati idejét letöltött rendőr jelentkezett. Eddig 340 csendőrt képeztünk ki, ők folyamatosan lépnek majd szolgálatba" - mondta Robert Kalinák.

Az új csendőrség tagjai a testület létrehozásának ötletével előálló védelmi tárca szerint

a rendőrségnek segítenek majd a közrend fenntartásában azokon a területeken, ahol a rendőrség létszáma nem elégséges.

A csendőri testület tagjai hasonló, de egyes részleteiben szűkebb jogkörökkel rendelkeznek, mint a rendőrök. A csendőrség tagjai egyelőre nem kapnak külön egyenruhát, katonai egyenruhát viselnek majd sárga karszalaggal. Szolgálati gépkocsijaik fehér alapon zöld-sárga színűek lesznek. A testület felállítását lehetővé tévő jogi szabályozást nyáron fogadták el.

A Felvidék jelenlegi területén legutóbb 1939-1945 idején, illetve az első Csehszlovákia éveiben (1920-1939) létezett csendőrség. Akkor a testület főként rendfenntartási feladatokat látott el és főként vidéken.