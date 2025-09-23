Cseh püspökök: Menjenek szavazni, de óvakodjanak a kommunista Stacilo!-tól
2025. szeptember 23. 10:36
Hétfőn nyilvánosságra hozott nyilatkozatukban a cseh katolikus püspökök ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) mozgalom programja a vallásszabadság korlátozásának a kockázatát is magában foglalja. A katolikus püspökök ezért óvatosságra intenek a Stacilo! támogatásával kapcsolatban, s figyelmeztették a választókat, hogy néhány párt és mozgalom is nyíltan elfogadhatónak tartja az együttműködést ezzel a tömörüléssel.
Milos Zeman volt cseh köztársasági elnök például néhány napja bejelentette, hogy baloldali politikusként a Stacilo! mozgalmat fogja támogatni, amely szerinte jelenleg a baloldali politikát képviseli.
A püspöki konferencia úgy véli: az október 3-ra és 4-re kiírt választások utáni kormányalakítási tárgyalások során fennáll a veszélye annak, hogy ezek a kérdések "üzleti megállapodások" részévé vállhatnak.
"Hatalmi ambícióktól és azon nyilvánvaló számításoktól vezérelve, hogy az emberek gyorsan felejtenek, s nem olvassák a választási programokat, (a Stacilo! néven induló kommunisták) egyáltalán nem titkolják szándékukat a vallásszabadság, tehát az egyházak szabadságának újbóli korlátozására. Nem szabad hallgatni, és szükségesnek tartjuk ezekre a szándékokra felhívni a figyelmet"
- olvasható a katolikus püspökök nyilatkozatában.
A püspöki konferencia szerint a Stacilo! szeretné kivonni az egyházak kérdését a kulturális minisztérium határköréből, és egy önálló, független ellenőrző szervet hozna létre, amely felügyelné az egyházakat és az egyházi szervezeteket, hogyan tartják be a hatályos törvényeket, beleértve a vagyoni gazdálkodást is. A Stacilo! korlátozná az egyházi iskolák állami támogatását, s megszüntetné az egyházi és az állami házasságkötés egyenlőségét is - írják a püspökök.
"Kérjük, járuljatok a választási urnákhoz, de legyetek óvatosak és felelősek!" - olvasható a Cseh Püspöki Konferencia hétfői nyilatkozatában.
MTI/Gondola
Címkék:
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet politikai elemzője szerint újabb lejáratókampány zajlik a közéletben, amelyben kormánypárti politikusokat próbálnak bemocskolni alaptalan vádakkal. A Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Fel kell jelenteni Semjén Zsoltot! Ja, hogy nincs a feljelentéshez bizonyítéka senkinek, vagy bármiféle ténybeli alapja a vádnak?” – majd hozzátette, ez szerinte a „szokásos kommunista tempó”.
-
Zárt ajtók mögött zajló ülésen fejezte ki indulatosan elégedetlenségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját pártjának, a Nép Szolgája frakciónak.
-
Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, hogy fegyvert vitt magával egy nyilvános rendezvényre, ami miatt szabálysértési eljárás indult ellene. Rétvári Bence szerint, ha bebizonyosodik, hogy rendszeresen fegyverrel jelent meg politikai gyűléseken, az már bűncselekménynek számít. A kormánypárti politikusok ezért a fegyvertartási szabályok szigorítását sürgetik.