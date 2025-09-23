Cseh püspökök: Menjenek szavazni, de óvakodjanak a kommunista Stacilo!-tól

2025. szeptember 23. 10:36

Hétfőn nyilvánosságra hozott nyilatkozatukban a cseh katolikus püspökök ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) mozgalom programja a vallásszabadság korlátozásának a kockázatát is magában foglalja. A katolikus püspökök ezért óvatosságra intenek a Stacilo! támogatásával kapcsolatban, s figyelmeztették a választókat, hogy néhány párt és mozgalom is nyíltan elfogadhatónak tartja az együttműködést ezzel a tömörüléssel.

Milos Zeman volt cseh köztársasági elnök például néhány napja bejelentette, hogy baloldali politikusként a Stacilo! mozgalmat fogja támogatni, amely szerinte jelenleg a baloldali politikát képviseli.

A püspöki konferencia úgy véli: az október 3-ra és 4-re kiírt választások utáni kormányalakítási tárgyalások során fennáll a veszélye annak, hogy ezek a kérdések "üzleti megállapodások" részévé vállhatnak.

"Hatalmi ambícióktól és azon nyilvánvaló számításoktól vezérelve, hogy az emberek gyorsan felejtenek, s nem olvassák a választási programokat, (a Stacilo! néven induló kommunisták) egyáltalán nem titkolják szándékukat a vallásszabadság, tehát az egyházak szabadságának újbóli korlátozására. Nem szabad hallgatni, és szükségesnek tartjuk ezekre a szándékokra felhívni a figyelmet"

- olvasható a katolikus püspökök nyilatkozatában.

A püspöki konferencia szerint a Stacilo! szeretné kivonni az egyházak kérdését a kulturális minisztérium határköréből, és egy önálló, független ellenőrző szervet hozna létre, amely felügyelné az egyházakat és az egyházi szervezeteket, hogyan tartják be a hatályos törvényeket, beleértve a vagyoni gazdálkodást is. A Stacilo! korlátozná az egyházi iskolák állami támogatását, s megszüntetné az egyházi és az állami házasságkötés egyenlőségét is - írják a püspökök.

"Kérjük, járuljatok a választási urnákhoz, de legyetek óvatosak és felelősek!" - olvasható a Cseh Püspöki Konferencia hétfői nyilatkozatában.

MTI/Gondola