Dél-koreai iparművészek a Mesterségek Ünnepén

2025. augusztus 10. 14:09

Különleges távol-keleti programokkal gazdagodik az idei Mesterségek Ünnepe. Az esemény részeként három dél-koreai mester hazája tradicionális iparművészeti ágait, a gyöngyházberakást, a kalligráfiát, valamint az épületfestészetet mutatja be az érdeklődőknek.

A szervezők közleménye szerint az augusztus 17. és 20. között zajló Mesterségek Ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők a budai Várban tartott programsorozaton megtekinthetik a nadzsoncsilgi technika legfontosabb eszközeit és alapanyagait, valamint a gyöngyházfajták sokféleségét is.

Mint írták, a nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája, mely során a lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, különleges mintákat és motívumokat létrehozva. A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának, kortárs művelői kiemelt kultúraőrzőknek számítanak Dél-Koreában.

A Mesterségek Ünnepén Lee Jongyoon mester élő bemutatót tart, ahol testközelből figyelheti meg a nagyközönség, hogyan kerülnek a gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi alkotássá. Interaktív műhelyfoglalkozás részeként pedig a közönség saját, kisebb nadzsoncsilgi emléktárgyat készíthet.

A tájékoztatás szerint Lee Sangbae mester két ősi koreai művészeti forma iparosa, a kalligráfia és a muninhva festészet a területe. A kalligráfia - a "szépírás" művészete - nemcsak technikai gyakorlat, hanem a koreai kultúrában a tudat fegyelmezésének útja is. Míg nyugaton általában tollal írnak a kalligráfusok, Ázsiában az ecset maradt a fő eszköz - ahogy ezt a mester is bemutatja.

A muninhva, vagyis "az irodalmárok festészete" a költészet, a kalligráfia és a festészet harmonikus egysége. A műfaj lényege a belső világ megjelenítése - gondolatokról, érzésekről mesél vizuális formában. Ehhez is közelebb kerülhetnek az érdeklődők az idei Mesterségek Ünnepén.

A dancsong eredetileg templomokat és palotákat díszítő festészeti technika, amelyben öt alapszín - vörös, zöld, sárga, kék, fekete - találkozik különféle szimbólumokban. A díszítés nemcsak esztétikai célokat szolgál: véd a természeti hatásoktól, a kártevőktől, de a koreai hitvilág szerint elűzi a rossz szellemeket is - olvasható a közleményben.

A Mesterségek Ünnepén Kim Suyeon mester bemutatja, hogyan alkalmazható a dancsong mintavilága papírmunkákon keresztül. A standhoz látogatók poháralátétet díszíthetnek fel ezzel a különleges technikával. Emellett pedig kipróbálhatják a hagyományos koreai papírjátékot, a takdzsit, amelyben a festett papírkártyákat egymás ellen forgatva mérik össze erejüket - áll az összegzésben.----

mti