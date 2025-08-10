Dél-koreai iparművészek a Mesterségek Ünnepén

Különleges távol-keleti programokkal gazdagodik az idei Mesterségek Ünnepe. Az esemény részeként három dél-koreai mester hazája tradicionális iparművészeti ágait, a gyöngyházberakást, a kalligráfiát, valamint az épületfestészetet mutatja be az érdeklődőknek.
A szervezők közleménye szerint az augusztus 17. és 20. között zajló Mesterségek Ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők a budai Várban tartott programsorozaton megtekinthetik a nadzsoncsilgi technika legfontosabb eszközeit és alapanyagait, valamint a gyöngyházfajták sokféleségét is.
Mint írták, a nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája, mely során a lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, különleges mintákat és motívumokat létrehozva. A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának, kortárs művelői kiemelt kultúraőrzőknek számítanak Dél-Koreában.
A Mesterségek Ünnepén Lee Jongyoon mester élő bemutatót tart, ahol testközelből figyelheti meg a nagyközönség, hogyan kerülnek a gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi alkotássá. Interaktív műhelyfoglalkozás részeként pedig a közönség saját, kisebb nadzsoncsilgi emléktárgyat készíthet.
A tájékoztatás szerint Lee Sangbae mester két ősi koreai művészeti forma iparosa, a kalligráfia és a muninhva festészet a területe. A kalligráfia - a "szépírás" művészete - nemcsak technikai gyakorlat, hanem a koreai kultúrában a tudat fegyelmezésének útja is. Míg nyugaton általában tollal írnak a kalligráfusok, Ázsiában az ecset maradt a fő eszköz - ahogy ezt a mester is bemutatja.
A muninhva, vagyis "az irodalmárok festészete" a költészet, a kalligráfia és a festészet harmonikus egysége. A műfaj lényege a belső világ megjelenítése - gondolatokról, érzésekről mesél vizuális formában. Ehhez is közelebb kerülhetnek az érdeklődők az idei Mesterségek Ünnepén.
A dancsong eredetileg templomokat és palotákat díszítő festészeti technika, amelyben öt alapszín - vörös, zöld, sárga, kék, fekete - találkozik különféle szimbólumokban. A díszítés nemcsak esztétikai célokat szolgál: véd a természeti hatásoktól, a kártevőktől, de a koreai hitvilág szerint elűzi a rossz szellemeket is - olvasható a közleményben.
A Mesterségek Ünnepén Kim Suyeon mester bemutatja, hogyan alkalmazható a dancsong mintavilága papírmunkákon keresztül. A standhoz látogatók poháralátétet díszíthetnek fel ezzel a különleges technikával. Emellett pedig kipróbálhatják a hagyományos koreai papírjátékot, a takdzsit, amelyben a festett papírkártyákat egymás ellen forgatva mérik össze erejüket - áll az összegzésben.----
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
-
Az EU gazdasági és politikai hanyatlásnak indult. A világ GDP-jének 1992-ben még közel 29 százalékát kitevő részesedése ma már kevesebb mint 15 százalék - leplezte le a brüsszeli szélsőség dilettantizmusát a politikai igazgató..
-
Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban; kényszersorozás alatt agyonverték.