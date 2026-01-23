Labdarúgó NB I - Már a bajnoki cím kérdése is fényt kap az első tavaszi fordulóban

Szerző:

Ha a Fradi a Groupamában meg tudja verni a Győrt, akkor a bajnoki cím fő esélyese lehet. Ha kikap - és ez hazai pályán sokszor előfordult a Fradival az őszi idényben -, akkor négy pont hátrányba kerül az ETÓ-val szemben, és csak nagy bravúr árán lehet az első.

Csúcsrangadóval kezdődik az év a labdarúgó Fizz Ligában, mivel a bajnokság két esélyese, a címvédő Ferencváros és az éllovas ETO rögtön az idei első fordulóban összecsap egymással.

A bajnoki versengés egy hónap szünet után a 19. fordulóval folytatódik, amely vasárnap este a Groupama Arénában zárul, ahol a hazai pálya egyértelműen a második helyen álló Ferencváros mellett szól, ugyanakkor a győriek idegenben is képesek lehetnek a pontszerzésre.

A téli szünet ellentétesen alakult a két csapatnál. Az FTC-nél az elmúlt hetekben komoly változások történtek, miután a klub két alapemberét, az egyaránt válogatott Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladta.

A 31 éves csatár - több mint 4,5 millió euróért - a görög AEK Athénhoz szerződött, míg a 20 éves középpályást az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth igazolta le és fizetett érte - sajtóhírek szerint - 12 millió eurót, ami átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó labdarúgóért még nem adtak. A távozókat igyekezett pótolni a zöld-fehér együttes, és a DVTK-tól megszerezte a holland Elton Acolatsét, a szlovén NK Celjétől pedig a horvát Franko Kovacevicet.

Robbie Keane vezetőedző számára nehézséget okozhat a magyar szabály betartása, mivel hazai futballistát nem tudtak szerződtetni eddig. Viszont csapatának előnyt jelenthet, hogy a Győrrel ellentétben már van egy tétmeccs a játékosok lábában, ugyanis csütörtök este az Európa-ligában kellett pályára lépnie és 1-1-es döntetlent ért el a vendég Panathinaikosz ellen.

A Győrnél "csendesen" teltek az elmúlt hetek, a keretben változás nem történt és sérülés sem hátráltatta a felkészülést, amelyből tíz napot Törökországban töltött az együttes január első felében.

A két csapat a mostani szezonban eddig egyszer, szeptember végén csapott össze egymással, akkor az FTC magabiztosan, 2-0-ra győzött Győrben.

Az ETO-t és az FTC-t szorosan követi a harmadik helyen a Paks. Bognár György gárdájánál sem volt játékosmozgás, mégis azt lehet mondani, hogy gyengült a csapat, mivel a védelem egyik oszlopa, Kinyik Ákos a múlt héten keresztszalag-szakadást szenvedett. A tolnaiaknál ráadásul ez a hét sem kezdődött jól, miután a 18 éves csatár, Galambos János is hónapokra kidőlt.

Ilyen előzményeket követően utazik a csapat Felcsútra, ahol az ötödik helyen álló Puskás Akadémia vendégeként lép pályára egy komolynak ígérkező rangadón, amely háromesélyesnek nevezhető.

A Pakstól két ponttal van lemaradva a negyedik Debrecen, amely keleti rangadóval kezdi 2026-ot. A hajdúságiak vasárnap kora délután a Diósgyőrt fogadják a Nagyerdei Stadionban, várhatóan sok néző előtt. A DVTK-nál a távozó Acolatsét a Puskás Akadémiától kölcsönvett Lamin Colley-val pótolták.

A fordulót szombat délben a nyolcadik Újpest nyíregyházi vendégjátéka nyitja. A meccs mindkét csapat számára rendkívül fontos lesz, a kieső, 11. helyen álló hazaiaknak ugyanis az élvonalban maradáshoz minden pontra szükségük van, míg a lila-fehéreknél a szurkolók és a vezetők is azt várják, hogy a sportigazgató Dárdai Pál és az új vezetőedző Szélesi Zoltán vezette szakmai stábbal az őszinél lényegesen jobban teljesít majd az együttes.

A szakmai munka az MTK-nál is változott az elmúlt hónapban, s az idei évtől már Pinezits Máté irányítja a kilencedik helyen tanyázó együttest, amelyre egy kifejezetten nehéz meccs vár szombaton a hatodik Kisvárda vendégeként.

A forduló hatodik meccsén a sereghajtó Kazincbarcika az előző évet parádés meneteléssel záró, hat bajnoki meccs óta veretlen Zalaegerszeget látja vendégül.

Fizz Liga, 19. forduló:

szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 12.30 (M4 Sport)

Kisvárda Master Good–MTK Budapest 15.00 (M4 Sport)

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 19.45 (M4 Sport)

vasárnap:

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 13.00 (M4 Sport)

Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC 15.00 (M4 Sport+)

Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15 (M4 Sport)

A tabella:

1. ETO FC 18 10 5 3 36-17 35 pont

2. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35-18 34

3. Paksi FC 18 9 6 3 39-26 33

4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26-21 31

5. Puskás Akadémia FC 18 8 4 6 24-23 28

6. Kisvárda Master Good 18 8 3 7 22-29 27

7. Zalaegerszegi TE FC 18 6 6 6 29-26 24

8. Újpest FC 18 6 4 8 27-32 22

9. MTK Budapest 18 6 3 9 33-37 21

10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24-30 18

11. Nyíregyháza Spartacus FC 18 3 5 10 19-34 14

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 18 3 2 13 17-38 11