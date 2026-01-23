Adventi ellenőrzések: tízből egy vállalkozás hibázott

Szerző: MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai tavaly decemberben mintegy 6 ezer kiemelt ellenőrzést végeztek az adventi vásárokon, piacokon, fenyőfaárusoknál, nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve vendéglátóhelyeken. A vizsgálatok során minden tízediknél találtak valamilyen szabálytalanságot - jelentette be pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A hivatal szerint bevált a figyelmeztető jellegű ellenőrzési stratégia, a korábbi ellenőrzési akciókhoz képest javult az adómorál, nőtt a jogkövetés. Az adóügyi jogsértések aránya a korábbi 20 százalékról az adventi ellenőrzési akcióban a felére csökkent.

Az adóellenőrök tavaly december 1. és 31. között végeztek országos ellenőrzéseket, a

6 ezer vizsgálat 10 százalékában tapasztaltak jogsértést.

A szabálytalanságok alapján több mint 40 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hivatal. A súlyosan mulasztók - a bírság megfizetésén túl - utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV az adventi kiemelt ellenőrzések során azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók a bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, megfelelően használták-e az online pénztárgépet, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, illetve

betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.

A revizorok a legtöbb hiányosságot ezúttal is a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

A NAV megjegyzi: ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett,

az adótudatosság fejlesztése

és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be december elején a kiemelt adventi ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására.

Az ellenőrök a tisztességes adózókat védik, vizsgálataikkal biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni.