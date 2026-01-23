Kemény napok jönnek - sőt, már itt is vannak!

Szerző: Molnár Judit

2026. január 23. 16:06

Értelmes ember számára teljesen nyilvánvaló, hogy a felvilágosításra szükség van, hiszen rengeteg az első szavazó, akiknek jó része nem is élt az elmúlt, akár a legutóbbi évtizedekben.

Van már egy The Man, vannak leszerepelt idős „szakemberek”, van egy hájleszívató „katona”, van egy abszolút önkritika nélküli „színész”, van egy ügyetlen alelnök (?), van egy sértődött operadíva, van egy nő, akit „megvertek”, majd félve a vallomástételt követő felelősségrevonástól közli, hogy még sem lett megverve . És most már van egy magát Jockey Ewinghez hasonlító hedonista új nagyfőnök Magyar Péter mellett (vajon miért gondolják, hogy egy ilyen típus hazánkban népszerű lesz?), nem is beszélve a 27 „párttagról” és a megőrjített és teljesen eldurvított kisebb tömegről.

Örülhetnének is ekkora cirkusz láttán a nemzeti oldalon lévők, ha nem kellene tartanunk az örökös fenyegető ígéretektől, amelyeket esetleges győzelmük után beváltanának. Tehát valahogy nem tudunk szórakozni ezen a panoptikumon.

A hazugság és az irigység most már percről percre egyre magasabb fokozatba kapcsol a túloldalon. Az elmúlt napok örömteli eseményeit (Miskolc, az önkormányzatok ülése, a miniszterelnök meghívása Trumptól), amelyeknek a mieink igazán örülnek, az ellenzéki médiumokban azonnal szétcincálják, és természetesen támadják, illetve kiforgatják.

Amit például Horn Gábor január 19-én az ATV-ben művelt, az egy habzó szájú ideges ember kijelentés-sorozatának mintapéldája volt. Nézzünk meg néhányat! „Nagyon rosszul áll a Fidesz”, „Orbánt kétségbeesettnek látom, azért szól a fiatalokhoz”, „egy fiatal ember számára nem az a döntő kérdés, hogy két gyerek esetén adómentesség van”, „Magyar jó érzékkel (?) próbál mindenkinek eleget tenni”, „a Magyar Péter körüli emberek mindegyike valamelyik csoportot tudja megszólítani (?), „mit tud ígérni a kiöregedett Orbán Viktor?”, „Orbán azt gondolja, nem vagyok elég jó, de itt vagyok”,„Orbán tönkretette az országot, az önkormányzatokat, tehát csak (??) azt tudja ígérni, hogy nem lesz háború”, „Orbán felszólítja a szülőket, hogy harcoljanak azért, hogy a fiatalok tudják, kire szavazzanak”. Meg kell hagyni, monotóniatűrésük van ezeknek az alakoknak, hiszen nagyjából 15 éve minden választás előtt ugyanezeket a lózungokat ismételgetik, egész pontosan nulla tartalommal (de annál lelkesebben).

Persze a csatorna Híradójában is hallhatunk hasonlókat pl. az önkormányzatok kifosztásáról, mert még mindig nem akarják észrevenni, hogy ez mennyire unalmas. Különösen, ha Budapestről beszélnek, mert ez a szegény, kivéreztetett testület szinte semmit nem költött beruházásra, viszont egy roncstelepre, valamint a több mint 40 tanácsadó (??) jutalmazására igen. A betiltott Pride-ról nem is beszélve!

Épp a Híradóban hallhatjuk, hogy kérdésükre, mennyien igényelték a kedvezményes lakáshitelt, nem kaptak választ. Javasolnám nekik, hogy esetleg hallgassák a közszolgálati adón az ügyben illetékes Panyi Miklós gyakori nyilatkozatát, vagy a Kormányinfót.

Dobrev asszonyság pedig közli, hogy „a Fidesz a 22-es választás után a hétszeresére növelte a gázt”, holott pontosan tudja, hogy Európában nálunk a legalacsonyabb a villany és a gáz ára. Ő azonban valószínűleg a múltját sírja vissza.

A béke és biztonság megmaradására vágyó magyarok engedjék el a fülük mellett ezt a sok hergelést, beszélgessenek fiatallal, öreggel egyaránt és végül döntsenek okosan!