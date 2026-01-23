Takács Péter: Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között

Szerző: MTI

2026. január 23. 12:08

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között - közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Takács Péter azt írta: a jelentés arra is kitért, hogy az OECD-országok közül

Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól,

"ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért".

Magyarországon az elmúlt években végrehajtott történelmi léptékű orvosi béremelésnek köszönhetően míg 2010-ben

a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt,

addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot - emelte ki.

Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak - fogalmazott Takács Péter.