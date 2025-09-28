EM-államtitkár: vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében szombaton.
Solymár Károly Balázs kifejtette, a gyors és állandóan elérhető internet mára ugyanolyan fontossá vált, mint az ivóvíz vagy az elektromos hálózat. A nagyvárosokban már most elérhető a gigagyors internet, akár két vagy három szolgáltató kínálatában is, a kisebb településeken élők azonban ma még sok helyen lassabb, gyakran megszakadó hálózattal kénytelenek beérni - mondta.
Közölte: az idén augusztusban útjára indított Gigabit Magyarország Programmal minden egyes magyar háztartásba elviszik a gigagyors internetet, mégpedig a legkorszerűbb optikai technológiával.
A DIMOP Plusz 85 milliárd forintos keretéből legalább 300 ezer magyar otthon és vállalkozás számára válik előfizethetővé a gyors internet, kiegészítve azt az 500 ezer végpontot, amelynek kiépítését támogatás nélkül vállalják a távközlési szolgáltatók - ismertette.
Közlése szerint a programot 2028 végéig több ütemben valósítják meg. Az első, augusztus 26-án lezárult szakaszban 109 pályázat érkezett be, több mint 59 milliárd forint értékben. Megnyitották a második pályázati szakaszt, amelytől hasonlóan nagy érdeklődést várnak- jelezte.
Hangsúlyozta, hogy digitális szuverenitásunk alapfeltétele a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető korszerű optikai hálózat.
"Senki sem maradhat ki!" - fogalmazott.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
-
Bakondi György emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt mintegy négyszázezer ismeretlen, papírokkal nem rendelkező illegális migráns hatolt be embercsempészek irányításával Magyarországra, az Európai Unió területére.
-
Soltész Miklós a Szent István király templom toronysüvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte: az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is.