Egy dühöngő felgyújtotta a buszmegállót

Egy dühöngő férfi felgyújtotta az ország egyik legikonikusabb buszmegállóját, amelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé rendezett be; a helyiségben székek, fotelek, asztalok és több száz könyv volt - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.
Megállapították, hogy a 33 éves dunaszekcsői férfi vasárnap este minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd felgyújtotta azokat. A gyújtogatóról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt. A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott - tartalmazza a közlemény.
A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit kórházba szállították - tették hozzá.
A helyszíni szemle során a rendőrök észlelték, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki. Ezért a gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a bonyhádi rendőrkapitányságon - olvasható a közleményben.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket" - tájékoztatott a külügyminiszter.
-
"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is - mondta Kean.
-
"A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker" - fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.