Egyéniben és csapatban is világbajnok a kettesfogathajtó-válogatott

2025. augusztus 25. 09:21

Hölle Martin világrekorddal nyerte az egyéni aranyérmet a kettesfogathajtók hollandiai világbajnokságán, miközben a magyar válogatott zsinórban hetedszer lett csapatvilágbajnok.

A 28,64 hibapontos díjhajtás új világrekord, Hölle 131,19 hibaponttal végzett az élen. A csapatversenyben Hölle mellett ifj. Fekete György és Dani Marcell szerepelt, utóbbi újoncként 8. lett maratonhajtásban. A magyar sikerrel Hölle immár hat egyéni világbajnoki címet birtokol. Lázár Vilmos, a szövetség elnöke "példátlan sorozatként" méltatta a teljesítményt. A következő vb-t 2027-ben Budapest rendezi.

