Egyéniben és csapatban is világbajnok a kettesfogathajtó-válogatott
2025. augusztus 25. 09:21

Hölle Martin világrekorddal nyerte az egyéni aranyérmet a kettesfogathajtók hollandiai világbajnokságán, miközben a magyar válogatott zsinórban hetedszer lett csapatvilágbajnok.

A 28,64 hibapontos díjhajtás új világrekord, Hölle 131,19 hibaponttal végzett az élen. A csapatversenyben Hölle mellett ifj. Fekete György és Dani Marcell szerepelt, utóbbi újoncként 8. lett maratonhajtásban. A magyar sikerrel Hölle immár hat egyéni világbajnoki címet birtokol. Lázár Vilmos, a szövetség elnöke "példátlan sorozatként" méltatta a teljesítményt. A következő vb-t 2027-ben Budapest rendezi.

Kiadó: Cube-Élmény Kft.

OS
Címkék:
  • deutsch tamás
    Brüsszel elárulja az Európai Uniót
    A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
  • Kultúra
    Szent István-megemlékezés a Stephansdomban
    Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
  • kajak-kenu
    Kajak-kenu - Újabb két magyar Himnusz a világbajnokságon
    A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
MTI Hírfelhasználó