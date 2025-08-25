Németország rendületlenül Ukrajna legnagyobb európai támogatója marad - jelentette ki Lars Klingbeil német alkancellár, pénzügyminiszter hétfőn Kijevben, ahová előre be nem jelentett látogatásra érkezett. Elmondta, hogy látogatásának célja ennek megerősítése mellett annak körüljárása is, hogyan tud Berlin a leghatékonyabban bekapcsolódni a békefolyamatba. "Nemcsak az ukrajnai, hanem az európai biztonságról is szó van" - hangoztatta a szociáldemokrata politikus, hozzáfűzve: olyan biztonsági garanciákat kell kidolgozni, amelyek tartós békét biztosítanak Ukrajna számára.
Kijelentette azt is: most már Oroszországnak kell megmutatnia, hogy komoly érdeke fűződik egy igazságos békéhez. Hangoztatta: Németország továbbra is fontosnak tartja, hogy már a béketárgyalások alatt tűzszünet legyen Ukrajnában. Kijevet mindenképpen be kell vonni a tárgyalásokba, és az egész folyamat szoros nemzetközi egyeztetést igényel - tette hozzá. Klingbeil elmondta, hogy pénzügyminiszterként Ukrajna majdani újjáépítéséről és európai uniós integrációjának helyzetéről is tárgyal. Kulcsfontosságúnak nevezte egyúttal, hogy Kijev következetesen haladjon a reformok útján.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.