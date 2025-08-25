Devizapiac - Gyengült a forint reggel
2025. augusztus 25. 11:04
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 395,79 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 394,77 forintnál. A dollár jegyzése 338,17 forintra erősödött 337,01 forintról, a svájci frank pedig 420,46 forintról 421,10 forintra drágult.
Az euró 1,1704 dollárra gyengült hétfőn reggel a péntek esti 1,1713 dollárról.
mti
