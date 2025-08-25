Huszonnyolc határsértő ellen intézkedtek
2025. augusztus 25. 09:41

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 2, szombaton 14, vasárnap 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 98 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - augusztus 11-tól 17-ig - a feltartóztatottak száma 106 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

MTI
