Előzetes letartóztatásba helyezték Lengyelországban az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit
2025. október 2. 09:06
Lengyelországban hétnapos előzetes letartóztatásba helyezik az Északi Áramlat német-orosz gázvezeték felrobbantásában való részvétellel gyanúsított ukrán férfit - döntött szerdán a varsói kerületi bíróság.
A férfit, Volodimir Z.-t kedden vették őrizetbe a Varsó melletti Pruszkówban. A bíróság szerdai döntése az előző napi ügyészségi beadvány jóváhagyását jelenti. Az előzetes letartóztatás célja a német fél kiadatási kérelmének elbírálása, az esetleges kiadatásról a lengyel bíróságnak 100 napon belül kell döntenie - közölték.
Németország azzal gyanúsította meg Volodimir Z.-t, hogy búvárként részt vett az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában. Emiatt a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.
A bírósági tárgyalás után Tymoteusz Paprocki, a gyanúsított lengyel ügyvédje újságírókkal közölte: védence nem ismerte el bűnösségét, és nem is követte el a Németország által neki felrótt bűncselekményeket. "Nehéz magyarázatot adni egy olyan tettről vagy bűncselekményről, amit az ember nem követett el" - fogalmazott Paprocki.
Az ügyvéd aláhúzta: nem ért egyet az előzetes letartóztatás elrendelésével, és megalapozatlannak tartja azt.
A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal a Balti-tengeren a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta őket.
Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.
Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.
Az ügyben az olasz hatóságok már augusztusban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, Szerhij Kuznyecovot, akit a szabotázsakció egyik fő szervezőjének tartanak. Egy bolognai fellebbviteli bíróság szeptember közepén úgy döntött, hogy ki kell őt adni Németországnak.
MTI
